Οι Αμερικανοί βύθισαν ιρανικό πετρελαιοφόρο στον Κόλπο του Ομάν

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ένας τουρίστας παρακολουθεί το πετρελαιοφόρο MT Desert Kite να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Narara στην Αραβική Θάλασσα, στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, στις 11 Μαρτίου 2026. Άμιτ Ντέιβ/Ρόιτερς
Ένας τουρίστας παρακολουθεί το πετρελαιοφόρο MT Desert Kite να μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Narara στην Αραβική Θάλασσα, στο Γκουτζαράτ της Ινδίας, στις 11 Μαρτίου 2026. Άμιτ Ντέιβ/Ρόιτερς
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αμερικανική CENTCOM ανακοίνωσε ότι το ιρανικό πετρελαιοφόρο M/T Kylo καταστράφηκε και βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.
  • Η επίθεση αποτελεί μέρος αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων, ως απάντηση σε ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων.
  • Το M/T Kylo ήταν άφορτο όταν στοχοποιήθηκε, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν δύο ακόμη ιρανικά πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας ότι αυτά εντάσσονταν σε δίκτυο που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή καθώς η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) ανακοίνωσε πως το ιρανικό πετρελαιοφόρο M/T Kylo καταστράφηκε και βυθίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Η επίθεση αποτελεί μέρος των αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον τριών ιρανικών πετρελαιοφόρων, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσίασε ως απάντηση στις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων.

Άφορτο όταν στοχοποιήθηκε

Σύμφωνα με την CENTCOM, το M/T Kylo, γνωστό και ως «Noxen», ήταν άφορτο όταν στοχοποιήθηκε στον Κόλπο του Ομάν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν το πλοίο σε πολλαπλά κρίσιμα σημεία, αφού προηγουμένως το πλήρωμά του είχε κληθεί να το εγκαταλείψει.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δημοσίευσε παράλληλα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, καταγράφει το πετρελαιοφόρο να τυλίγεται στις φλόγες και στη συνέχεια να βυθίζεται.

Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι, εκτός από το Kylo, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ακόμη ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τα οΙ  1 τέθηκαν, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οριστικά εκτός λειτουργίας, ενώ το Kylo καταστράφηκε ολοκληρωτικά.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα τρία πλοία εντάσσονταν σε δίκτυο που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης και τους περιφερειακούς συμμάχους τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ