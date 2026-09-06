Τι λέει το Κρεμλίνο για τη συνάντηση με τους απεσταλμένους Τραμπ – «Σε πνεύμα εμπιστοσύνης»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Κρεμλίνο
Κρεμλίνο, Πηγή: ΕΡΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Κρεμλίνο υποστήριξε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι πρότειναν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε πως η συζήτηση ήταν «εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης».
  • Η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε τη στρατιωτική επιχείρηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το Κρεμλίνο υποστήριξε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες».

Σήμερα Κυριακή με τη Realnews: «Έγκλημα στην παραλία» – Μία νέα αποκαλυπτική ιστορία από τη best seller σειρά «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των New York Times – Από τη συγγραφέα Ellery Adams

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης.

«Η συζήτηση ήταν εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης»

«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ