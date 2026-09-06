Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης βάφτισαν τους γιους τους

Aπό τις πιο ξεχωριστές οικογενειακές στιγμές τους έζησαν η Τζένη Θεωνά κι ο Δήμος Αναστασιάδης, οι οποίοι την Παρασκευή βάφτισαν και τους δύο γιους τους, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς κι αγαπημένους φίλους τους.

Τα δύο αγόρια του ζευγαριού πήραν και επίσημα τα ονόματα που είχαν επιλέξει οι γονείς τους: Αρίων ο μεγαλύτερος και Απόλλων ο μικρότερος. Μάλιστα, ένας από τους νονούς του μικρού Απόλλωνα ήταν ο στενός φίλος του ζευγαριού, Αντίνοος Αλμπάνης.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε ένα όμορφο πάρτι, με την Τζένη Θεωνά και τον Δήμο Αναστασιάδη να αφήνουν για λίγο στην άκρη τον ρόλο των γονιών και να απολαμβάνουν τη βραδιά μαζί με τους καλεσμένους τους.

Μαζί από το 2014

Σε βίντεο από το πάρτι, το ζευγάρι φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της πίστας, χορεύοντας μαζί και ανταλλάσσοντας χαμόγελα, ενώ ο Δήμος Αναστασιάδης πήρε και το μικρόφωνο. Η Τζένη Θεωνά, δεν σταμάτησε να χορεύει δίπλα στον σύντροφό της, σε μια βραδιά που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης οικογενειακής γιορτής.

Γύρω τους, οι φίλοι και οι συγγενείς τους συμμετείχαν στο γλέντι, χειροκροτώντας και καταγράφοντας με τα κινητά τους τις όμορφες στιγμές του ζευγαριού. Το πάρτι πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο, με ατμοσφαιρικό φωτισμό και μουσική, και κράτησε το κέφι ψηλά μετά τη διπλή βάπτιση.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2014 και όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να κρατά την οικογενειακή του ζωή σε μεγάλο βαθμό μακριά από τη δημοσιότητα. Μετά τον ερχομό των δύο παιδιών τους, ωστόσο, τόσο η ηθοποιός όσο και ο τραγουδιστής δεν κρύβουν πόσο πολύ έχει αλλάξει η καθημερινότητά τους μέσα από τη γονεϊκότητα.