Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της μπροστά στη θάλασσα

Η Τζένη Θεωνά δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον μικρότερο γιο της από τις καλοκαιρινές διακοπές τους. Η ηθοποιός ποζάρει μαζί του μπροστά στη θάλασσα και σχολιάζει με χιούμορ στη λεζάντα: «Velcro baby and sea view. Αύγουστος».

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Lifestyle

Τζένη Θεωνά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε μια τρυφερή στιγμή από τις καλοκαιρινές της διακοπές με τον γιο της.
  • Η ηθοποιός ανάρτησε το στιγμιότυπο τον Αύγουστο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ποζάροντας αγκαλιά με το παιδί της μπροστά στη θάλασσα.
  • Στη λεζάντα, η Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε με χιούμορ στη στενή επαφή που είχε με τον γιο της, γράφοντας «Velcro baby and sea view. Αύγουστος».

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Μια τρυφερή στιγμή από τις καλοκαιρινές διακοπές της μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον μικρότερο γιο της, με φόντο τη θάλασσα.

Η ηθοποιός ανάρτησε το στιγμιότυπο την Κυριακή 16 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία εμφανίζεται φορώντας ολόσωμο μαγιό και φλοράλ παρεό, ενώ κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Velcro baby and sea view»

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, η Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε με χιούμορ στη στενή επαφή που έχει αυτή την περίοδο με τον γιο της.

«Velcro baby and sea view. Αύγουστος», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jenny Theona (@jennytheona)

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