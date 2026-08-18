Τζένη Θεωνά: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο της μπροστά στη θάλασσα

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Μια τρυφερή στιγμή από τις καλοκαιρινές διακοπές της μοιράστηκε η Τζένη Θεωνά με τους διαδικτυακούς της ακολούθους, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει αγκαλιά με τον μικρότερο γιο της, με φόντο τη θάλασσα.

Η ηθοποιός ανάρτησε το στιγμιότυπο την Κυριακή 16 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία εμφανίζεται φορώντας ολόσωμο μαγιό και φλοράλ παρεό, ενώ κρατά στην αγκαλιά της το παιδί της.

«Velcro baby and sea view»

Στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση, η Τζένη Θεωνά αναφέρθηκε με χιούμορ στη στενή επαφή που έχει αυτή την περίοδο με τον γιο της.

«Velcro baby and sea view. Αύγουστος», έγραψε χαρακτηριστικά.