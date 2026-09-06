Γιατί θα εκπροσωπήσει ο Ουίλιαμ τον Κάρολο στην κηδεία του Χάραλντ της Νορβηγίας

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Διεθνή Νέα

Πρίγκιπας Ουίλιαμ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εκπροσώπησε τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, καθώς οι βρετανοί μονάρχες είθισται να μην παρίστανται σε κηδείες άλλων αρχηγών κρατών.
  • Η πριγκίπισσα Άννα, αδελφή του βασιλιά Καρόλου, ήταν επίσης παρούσα στην κηδεία του Χάραλντ, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄.
  • Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ απεβίωσε στις 28 Αυγούστου στο Όσλο, σε ηλικία 89 ετών. Ο Κάρολος Γ΄ εξέφρασε «τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά του» στη νορβηγική βασιλική οικογένεια.

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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα εκπροσωπήσει τον πατέρα του, τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Ο 44χρονος διάδοχος του βρετανικού θρόνου είχε εκπροσωπήσει τον πατέρα του και στην κηδεία του πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, τον Απρίλιο του 2025. Είθισται οι βρετανοί μονάρχες να μην παρίστανται σε κηδείες άλλων αρχηγών κρατών.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου, η πριγκίπισσα Άννα, θα είναι παρούσα στην κηδεία του Χάραλντ, καθώς είναι νονά του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄.

Πέθανε σε ηλικία 89 ετών

Ο βασιλιάς Χάραλντ Ε΄ πέθανε στις 28 Αυγούστου στο Όσλο, σε ηλικία 89 ετών.

Ο Κάρολος Γ΄, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο του οποίου η μορφή δεν έχει αποκαλυφθεί, εξέφρασε «τα βαθύτατα και ειλικρινή συλλυπητήριά του» στη νορβηγική βασιλική οικογένεια, αποτίνοντας φόρο τιμής στον «αγαπητό εξάδελφο».

Ο Χάραλντ Ε΄ ήταν μακρινός εξάδελφος του Καρόλου Γ΄ και οι δύο βασιλείς ήταν απόγονοι του βρετανού μονάρχη Εδουάρδου Ζ΄ (1841-1910).

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