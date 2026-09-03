Νέο ξέσπασμα Τραμπ κατά Χάρι και Μέγκαν: Αυτό που έκαναν στον Ουίλιαμ ήταν απαράδεκτο – Αυτή έχει τρομερή επιρροή πάνω του

Στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκαν εκ νέου ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, με τον ίδιο να σχολιάζει την απόφασή τους να επιστρέψουν στη Βρετανία έπειτα από έξι χρόνια διαμονής στις ΗΠΑ, και να επιρρίπτει τη βασική ευθύνη για τη ρήξη στη Δούκισσα του Σάσεξ.

Μιλώντας στη δημοσιογράφο Μπεβ Τέρνερ του GB News, ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε την απέχθειά του για τη συμπεριφορά του ζεύγους, δηλώνοντας ότι ο ίδιος δεν θα τους δεχόταν πίσω.

Σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο βασιλιάς Κάρολος συνάντησε πρόσφατα τον Χάρι και τη Μέγκαν, ο Τραμπ ανέφερε: «Αυτό δείχνει τι καλός άνθρωπος είναι ο βασιλιάς Κάρολος. Είναι πολύ καλύτερος άνθρωπος από μένα. Εγώ δεν θα το είχα κάνει. Θα είχα πει “ξεχάστε το”. Προσωπικά, δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω. Πάρα πολύ μίσος, πάρα πολλά πραγματικά κακά πράγματα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποχώρηση των Σάσεξ από την Αμερική, ενώ έπλεξε ξανά το εγκώμιο του Καρόλου.

«Πρώτον, θεωρώ ότι ο βασιλιάς Κάρολος είναι φανταστικός, είναι φίλος μου. Αυτός [ο πρίγκιπας Χάρι] έγραψε ένα βιβλίο που ήταν τόσο κακό, και εκείνη [η Μέγκαν Μαρκλ] ήταν μια τρομερή επιρροή πάνω του. Αυτό που του έκανε είναι απαράδεκτο».



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συμπεριφορά του ζευγαριού απέναντι στον πρίγκιπα Ουίλιαμ ήταν επίσης απαράδεκτη.

«Αλλά θεωρώ ότι αυτό που έκανε εκείνη [η Μέγκαν] και αυτός [ο Χάρι], έγραψε ένα βιβλίο που ήταν πολύ σκληρό για τον Ουίλιαμ, ήταν πραγματικά σκληρό. Τα πράγματα που είπε, εγώ δεν… Εννοώ, έτσι είμαι εγώ. Είμαι σίγουρος ότι κάνω λάθος σε αυτό, αλλά δεν θα τον είχα δεχτεί πίσω. Δεν θα του ξαναμιλούσα ποτέ», τόνισε.

Η Μπεβ Τέρνερ σχολίασε χαριτολογώντας ότι τα παιδιά του Τραμπ μάλλον δεν θα έκαναν ποτέ στον πατέρα τους αυτό που έκανε ο Χάρι στον δικό του, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να γελάει και να απαντά: «Λοιπόν, ελπίζω πως όχι!».

Συνεχίζοντας τους επαίνους για τον Βρετανό μονάρχη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ.

«Ήταν εδώ πριν από λίγους μήνες, όλοι τον λάτρεψαν στην Αμερική. Μίλησε ενώπιον του Κογκρέσου, όλοι τον λάτρεψαν. Είναι ένας φανταστικός τύπος. Και είναι φίλος μου για πολύ καιρό. Τον γνώριζα ως πρίγκιπα Κάρολο, τον γνωρίζω ως βασιλιά Κάρολο, είναι εκπληκτικός και δίνει μάχη μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την υγεία του, και πολύ λίγοι άνθρωποι θα είχαν τη γενναιότητα να κάνουν αυτό που έχει κάνει εκείνος».

Οι δηλώσεις στο Οβάλ Γραφείο

Οι τοποθετήσεις αυτές ακολούθησαν τις δηλώσεις που είχε κάνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ το βράδυ της Τετάρτης στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη του τουριστικού κλάδου.

Όταν ερωτήθηκε για την επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Χαίρομαι γι’ αυτό. Δεν ήμουν θαυμαστής τους. Είχα πολύ καλή σχέση με τη Βασίλισσα [Καμίλα], πραγματικά καλή. Τη γνώρισα πολύ καλά. [Έχω] μια πραγματικά καλή σχέση με τον βασιλιά Κάρολο».

Και πρόσθεσε: «Είναι σπουδαίος τύπος, και θεωρώ ότι συμπεριφέρθηκαν στη βασιλική οικογένεια με μεγάλη ασέβεια. Δεν μου άρεσε ο τρόπος που ενεργούσε εκείνη [η Μέγκαν]. Θεώρησα ότι ήταν εξαιρετικά ασεβής προς τη βασίλισσα [Καμίλα], προς τον βασιλιά Κάρολο. Ίσως εγώ να είμαι διαφορετικός – δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω».