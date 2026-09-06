Καραμπέτη: «Κάποιοι άντρες δεν μπορούν να καταλάβουν ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους»

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 98,4 και στον Ευτύχη Γρυφάκη, με αφορμή τη «Μήδεια» του Ευριπίδη, στην οποία πρωταγωνιστεί το φετινό καλοκαίρι. Η σπουδαία ηθοποιός αναφέρθηκε στη βία κατά των γυναικών και στις γυναικοκτονίες, εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη της για όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν.

Παράλληλα, στάθηκε στην ευθύνη της πολιτείας για την προστασία των γυναικών και μίλησε για την ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών.

«Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν κάποιοι άντρες που δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η σύζυγος ή η σύντροφος δεν είναι κτήμα τους και προτιμούν να την σκοτώσουν, να τη σπάσουν στο ξύλο ή να την κακοποιήσουν με οποιοδήποτε τρόπο παρά να την αφήσουν ελεύθερη, όπως δικαιούται κάθε ανθρώπινο ον να επιλέξει πώς θα ζήσει τη ζωή του. Κάθε φορά που ακούω κάτι τέτοιο, θυμώνω, θλίβομαι. Για κάθε γυναίκα που βιάζεται, κακοποιείται ή δολοφονείται είναι σαν υφίσταμαι το ίδιο πράγμα κι εγώ προσωπικά και κάθε γυναίκα», είπε αρχικά.

“Πρέπει να ληφθούν μέτρα”

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαπίστωση του προβλήματος, αλλά απαιτεί ουσιαστική προστασία από την πολιτεία. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Η πολιτεία θα πρέπει να διασφαλίσει την προστασία των γυναικών. Έχουμε όμως ζήσει και φαινόμενα όπως το αδιανόητο περιστατικό με ένα νέο κορίτσι που πήγε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα για να ζητήσει προστασία και της είπαν ότι “το περιπολικό δεν είναι ταξί”. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα για μια πολιτεία που θέλει να λέγεται προηγμένη, δημοκρατική και ότι φροντίζει τους πολίτες της».

Η ηθοποιός έθεσε, παράλληλα, το ζήτημα της συλλογικής αντίδρασης απέναντι σε όσα συμβαίνουν, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών και των διεκδικήσεων.

«Δυστυχώς, τα φαινόμενα δείχνουν πολλές φορές ακριβώς το αντίθετο. Δεν ξέρω πια τι πρέπει να γίνει. Ίσως χρειάζεται να ξεσηκωθούμε όλοι, να βγούμε στους δρόμους, όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και για όλα όσα βιώνουμε. Κανένας δεν προχωρά μόνος του. Η αλλαγή έρχεται μέσα από την ενεργοποίηση και τις διεκδικήσεις των πολιτών, είτε με την ψήφο τους είτε με τη συμμετοχή τους στα κοινά, είτε με τις διαδηλώσεις και τις διαμαρτυρίες».

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η «Μήδεια», με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη να αναφέρεται στην πράξη της παιδοκτονίας και στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η ηρωίδα στην παράσταση.

«Η Μήδεια, σκοτώνοντας τα παιδιά της, ουσιαστικά αυτοκτονεί. Και αυτό αποτυπώνεται στην παράστασή μας, καθώς, όπως λέει και η ίδια, είναι σαν να μπήγει το μαχαίρι δυο φορές στην καρδιά της. Γιατί η Μήδεια δεν είναι μια απλή γυναίκα, είναι μια θεότητα, μια μορφή με υπερφυσικές δυνάμεις και μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη μαγεία, τη φύση και το θείο».