Η Κατερίνα Καινούργιου είδε το Παρίσι με άλλη ματιά κι έχει τα δίκια της – Δείτε φωτό

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε από το Παρίσι όπου βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς και την πέντε μηνών κόρη τους, Ξένια.

Η δημοφιλής παρουσιάστρια μοιράστηκε όσα ένιωσε σε αυτό το πρώτο οικογενειακό ταξίδι και εξομολογήθηκε πως η μητρότητα την έκανε να δει με διαφορετική ματιά μια πόλη που έχει επισκεφθεί πολλές φορές στο παρελθόν.

“Θα το θυμάμαι για πάντα”

«Έχω περπατήσει πολλές φορές στους δρόμους του Παρισιού. Έχω δει τα φώτα του, έχω χαθεί στις γειτονιές του, έχω κρατήσει πολλές όμορφες αναμνήσεις από αυτή την πόλη. Αλλά αυτή τη φορά… ήταν αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν ήρθα απλώς στο Παρίσι. Ήρθαμε μαζί. Η οικογένειά μου. Οι τρεις μας…

Το πρώτο μας ταξίδι με την κόρη μας …Το πρώτο ταξίδι αυτής της καινούργιας ζωής που χτίζουμε μαζί. Και ξαφνικά, μέρη που είχα δει τόσες φορές έμοιαζαν διαφορετικά. Γιατί τώρα τα κοιτούσα κρατώντας το μικρό της χεράκι. Γιατί δίπλα μου ήταν ο άνθρωπός μου και μαζί μας το μικρό μας θαύμα… Γιατί αυτή τη φορά δεν δημιουργούσα απλώς αναμνήσεις από ένα ταξίδι… δημιουργούσαμε τις πρώτες αναμνήσεις της δικής μας οικογένειας.

Μπορεί εκείνη να είναι πολύ μικρή για να θυμάται αυτές τις ημέρες. Εγώ όμως θα τις θυμάμαι για πάντα… Και κάπου ανάμεσα στους δρόμους του Παρισιού συνειδητοποίησα πως τα πιο όμορφα ταξίδια δεν είναι πάντα εκείνα που σε πηγαίνουν σε μέρη που δεν έχεις ξαναδεί. Είναι εκείνα που σε κάνουν να βλέπεις με καινούργια μάτια μέρη που νόμιζες ότι ήδη γνώριζες.

Το Παρίσι το ήξερα. Αλλά το Παρίσι μαζί σας, το γνώρισα για πρώτη φορά. Σας στέλνω την αγάπη μου …τα λέμε σύντομα», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.