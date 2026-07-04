Καρυοφυλλιά Καραμπέτη για το θέμα του γάμου: «Έλεγα ότι αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους;»

Μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού έδωσε η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, με τη μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της υποκριτικής, αναφέρθηκε στην «τρέλα του έρωτα», αλλά και στο θέμα του γάμου.

Όταν ρωτήθηκε για το αν έχει ζήσει την τρέλα του έρωτα, η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη απάντησε ότι: «Φυσικά. Και πολλές φορές, και νιώθω ευλογημένη για αυτό. Αφήνομαι να παρασυρθώ από την επιθυμία, το πάθος μου, για κάτι. Εάν δηλαδή πραγματικά με αγγίξει ένας άνθρωπος, πέφτω με τα μούτρα.

Μετά όταν περάσει ο χρόνος, και ίσως αποκαλυφθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο, εκεί λέω: “Πω πω. Καλά, εντάξει, δεν πρόσεξες. Μην το κάνεις ξανά”. Αλλά δυστυχώς επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη».

Αναφερόμενη στο θέμα του γάμου, η αγαπημένη ηθοποιός είπε πως: «Από μικρή ήμουν κατά του γάμου. Δηλαδή το θεωρούσα μια κοινωνική σύμβαση. Δεν ήθελα ποτέ να κάνω παιδιά. Έλεγα: “Αφού ο έρωτας κάποια στιγμή τελειώνει, γιατί να έχω μετά να αντιμετωπίσω και τους δικηγόρους; Ας ζήσω αυτό που θέλω και όταν τελειώσει, θα παραμείνω με τον άνθρωπο αυτόν που αγαπώ, φίλοι”. Όπως και πραγματικά με τις περισσότερες από τις σχέσεις μου τις παλαιότερες, εξακολουθούμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον».