Μαίρη Συνατσάκη: «Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω, μην κάνεις το ίδιο λάθος»

Την Άνδρο επέλεξαν για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών, η Μαίρη Συνατσάκη με τον Ίαν Στρατή και την κόρη τους. Ωστόσο, οι τρεις τους δεν ήταν μόνοι τους, αφού μαζί τους ήταν και μερικές οικογένειες συμμαθητών της σχεδόν τεσσάρων ετών Ολίβιας.

Η Μαίρη Συνατσάκη μίλησε για τις διακοπές που έκανε η οικογένειά της μαζί με οικογένειες συμμαθητών της κόρης της, με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram.

Στο Instagram story της, η επιχειρηματίας και δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε: «Αποχαιρετώντας την Άνδρο. Περάσαμε πέντε ημέρες στο νησί κυρίως με ένα μάτσο τετράχρονα που σας έγραφα στα στόριζ, δηλαδή με τις οικογένειες μερικών συμμαθητών της Ολίβιας (Ναι… το πιτσίνι έχει συμμαθητές ρε παιδιά).

Και σκέφτομαι συνέχεια ότι άργησα πολύ να καταλάβω την αξία της παρέας των γονέων που μοιράζεστε την ίδια φάση ζωής.

Άκουγα πριν γίνω μαμά ότι “πω πω τώρα θα πρέπει να μπεις σε γκρουπ γονέων και να κάνεις παρέα και πφφ και cringe και και και”. Και είναι τέλεια! Είναι το χωριό που δεν έχουμε και τόσο χρειαζόμαστε, οι γονείς αυτής της εποχής.

Ούτως ή άλλως οι διακοπές θα αργήσουν πάρα πολύ να είναι κανονικές διακοπές και είναι τρομερή ευλογία να τις μοιράζεσαι με γνήσιους συνοδοιπόρους. Έχασα πολύτιμο χρόνο μέχρι να το καταλάβω, μην κάνεις το ίδιο λάθος. Εις το επανιδείν».