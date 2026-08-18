LIVE UPDATE
Διπλό πύρινο μέτωπο στο Βόλο: Φωτιές σε Αϊβαλιώτικα και Σωρό – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Ζέτα Δούκα: Η γλυκιά παράδοση που έχει δημιουργήσει με την κόρη της στην Κρήτη – Η εξομολόγηση στο Instagram

Η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε μέσω Instagram μια παράδοση που έχει δημιουργήσει με την κόρη της, Θάλεια, στην Κρήτη. Από το 2018, μητέρα και κόρη φωτογραφίζονται στο ίδιο παγκάκι έξω από ταβέρνα του νησιού. 

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Ζέτα Δούκα
Φωτογραφία: Instagram/zetadouka
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ζέτα Δούκα βρέθηκε στην Κρήτη με την κόρη της, Θάλεια, και αποκάλυψε μέσω Instagram μια πολύ όμορφη παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι δυο τους από το 2018.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως από το 2018, όποτε επισκέπτονται μαζί μία συγκεκριμένη ταβέρνα του νησιού, βγάζουν φωτογραφία σε ένα παγκάκι που βρίσκεται έξω το μαγαζί.
  • Μάλιστα, η αγαπημένη καλλιτέχνις μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, τις φωτογραφίες που έχει βγάλει μέχρι στιγμής με την κόρη της σε αυτό το παγκάκι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ζέτα Δούκα τον Απρίλιο του 2016 έφερε στον κόσμο την κόρη της, Θάλεια. Η επιτυχημένη ηθοποιός βρέθηκε στην Κρήτη με το παιδί της, ενώ σε νέα ανάρτηση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε μία πολύ όμορφη παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι δυο τους από το 2018.

Ζέτα Δούκα: Το φωτογραφικό της άλμπουμ από τις διακοπές της στην Κάσο και τα 10 fun facts για το νησί

Στο γλυκό post που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ζέτα Δούκα εξομολογήθηκε πως από το 2018, όποτε επισκέπτονται μαζί με την κόρη της μια συγκεκριμένη ταβέρνα του νησιού, βγάζουν φωτογραφία σε ένα παγκάκι που βρίσκεται έξω το μαγαζί.

Μάλιστα, η αγαπημένη καλλιτέχνις μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, τις φωτογραφίες που έχει βγάλει μέχρι στιγμής με την κόρη της σε αυτό το παγκάκι.

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό και το δυνατό μήνυμα – «Αυτό είναι το σώμα μου – Χωρίς κανένα φίλτρο και καμία επεξεργασία»

Στη λεζάντα, η Ζέτα Δούκα έχει γράψει: «2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018. Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία.

Όπως αυτό το παγκάκι, έξω από το “Μέθεξις”.  Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ’ αγαπώ Θάλεια». 

Ζέτα Δούκα: «Έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Zeta Douka (@zetadouka)

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ