Ζέτα Δούκα: Η γλυκιά παράδοση που έχει δημιουργήσει με την κόρη της στην Κρήτη – Η εξομολόγηση στο Instagram

Η Ζέτα Δούκα τον Απρίλιο του 2016 έφερε στον κόσμο την κόρη της, Θάλεια. Η επιτυχημένη ηθοποιός βρέθηκε στην Κρήτη με το παιδί της, ενώ σε νέα ανάρτηση που πραγματοποίησε στον λογαριασμό της στο Instagram, αποκάλυψε μία πολύ όμορφη παράδοση που έχουν δημιουργήσει οι δυο τους από το 2018.

Στο γλυκό post που έκανε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ζέτα Δούκα εξομολογήθηκε πως από το 2018, όποτε επισκέπτονται μαζί με την κόρη της μια συγκεκριμένη ταβέρνα του νησιού, βγάζουν φωτογραφία σε ένα παγκάκι που βρίσκεται έξω το μαγαζί.

Μάλιστα, η αγαπημένη καλλιτέχνις μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, τις φωτογραφίες που έχει βγάλει μέχρι στιγμής με την κόρη της σε αυτό το παγκάκι.

Στη λεζάντα, η Ζέτα Δούκα έχει γράψει: «2026-2025-2022-2021-2020-2019-2018. Τα χρόνια περνούν, μεγαλώνουμε μαζί και μεγαλώνουν και οι -κοινές-αναμνήσεις μας. Και τι ωραίο πράγμα να υπάρχουν σημεία αναφοράς, μικρά και σημαντικά, που μας θυμίζουν εμάς. Την κοινή μας πορεία.

Όπως αυτό το παγκάκι, έξω από το “Μέθεξις”. Καθόμαστε εσύ κι εγώ και βγάζουμε φωτογραφία κάθε καλοκαίρι από το 2018 που πρωτοήρθαμε. Εσύ κι εγώ. Που μεγαλώνουμε παρέα… Σ’ αγαπώ Θάλεια».