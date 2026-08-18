Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ 0-0: Κράτησε το μηδέν και πάει για την πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια, δείτε τα highlights

Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Λέφσκι στη Σόφια, σε ένα παιχνίδι όπου είχε τις ευκαιρίες για να φύγει με τη νίκη. Η «Ένωση» στάθηκε καλά, απείλησε σε αρκετές περιπτώσεις και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς μπήκε στο ματς χωρίς διάθεση να πάρει μεγάλα ρίσκα, αλλά σταδιακά άρχισε να βρίσκει χώρους στην άμυνα των γηπεδούχων. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ήρθε στο 20’, όταν ο Μάριν έβγαλε εξαιρετική μπαλιά στον Γιόβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός εκτέλεσε, όμως η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και στο 32’ έφτασε ξανά κοντά στο γκολ. Μετά από κόρνερ και νέα σέντρα του Μάριν, ο Μουκουντί προσπάθησε να σκοράρει από κοντινή απόσταση, χωρίς όμως να βρει στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γιόβιτς εκμεταλλεύτηκε λάθος του Βούτσοφ, αλλά το πλασέ του κατέληξε πάνω από την εστία.

Η Λέφσκι προσπάθησε να αντιδράσει πριν από την ανάπαυλα και στο 37’ ο Μουμπαρίκ απείλησε με δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα. Οι Βούλγαροι ανέβασαν την πίεσή τους μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, χωρίς να καταφέρουν να παραβιάσουν την εστία της ΑΕΚ.

Στην επανάληψη, η Λέφσκι μπήκε πιο δυνατά και στο 55’ δημιούργησε σημαντική ευκαιρία. Ο Μαϊκόν κινήθηκε προς την περιοχή και επιχείρησε σουτ με το αριστερό, με τον Στρακόσα να επεμβαίνει αποτελεσματικά και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να απαντήσει και στο 60’ ο Ζίνι είδε την προσπάθειά του μέσα από την περιοχή να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ. Ο ίδιος είχε ακόμη δύο τελικές προσπάθειες, χωρίς όμως να βρει δίχτυα. Στο 73’ ήταν η σειρά του Μάριν να δοκιμάσει το πόδι του από μακρινή απόσταση, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στα τελευταία λεπτά ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να δείχνουν περισσότερο προσεκτικές και το 0-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η ΑΕΚ επιστρέφει πλέον στην Αθήνα έχοντας πάρει ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή την υπόθεση της πρόκρισης. Η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η «Ένωση» θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου της και θα ψάξει τη νίκη που θα της χαρίσει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

ΛΕΦΣΚΙ (Χούλιο Βελάσκες): Βούτσοφ, Αλνταΐρ Νέβες (88′ Σάντος Έβερτον) , Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντεγές, Μαϊκόν (88′ Στογιάντσοφ), Μουμπαρίκ, Όκο Φλεξ (64′ Περέα), Σερτζίνιο, Έβερτον Μπάλα (78′ Σούλα), Ρεϊνάλντο (78′ Μίτκοφ).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κάιρινεν, Μαρίν, Μάγερ (57′ Μάνταλος), Κοϊτά (81′ Ζούμπκοφ), Ζίνι (81′ Γκατσίνοβιτς), Γιόβιτς (57′ Βάργκα).

Δείτε τα highlights: