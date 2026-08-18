Επίσημη η «βόμβα» Ρόδι στη Μπαρτσελόνα – Στα 75 εκατ. ευρώ η συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι

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Η Μπαρτσελόνα πυροδότησε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού, καθώς ολοκλήρωσε την απόκτηση του Ρόδρι από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2024, πρωταθλητής Ευρώπης και Κόσμου με την Ισπανία και MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετακομίζει στη Βαρκελώνη σε μια κίνηση που ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα και την ισχύ των «μπλαουγκράνα». Η προσθήκη ενός ποδοσφαιριστή της δικής του κλάσης στη μεσαία γραμμή του Χάνσι Φλικ, αποτελεί ξεκάθαρη δήλωση προθέσεων από την Μπαρτσελόνα, η οποία αποκτά έναν από τους κορυφαίους χαφ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Το κόστος της μετακίνησης υπολογίζεται στα 75 εκατ. ευρώ.

«Η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι κατέληξαν σε συμφωνία για τη μεταγραφή του Ροδρίγο Ερνάντεθ Κασκάντε, γνωστού στον κόσμο του ποδοσφαίρου ως Ρόδρι, ο οποίος δεσμεύεται με τον καταλανικό σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2030», ανέφερε η Μπάρτσα στην ανακοίνωσή της.

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Ο Ρόδρι μετακομίζει στη Βαρκελώνη έχοντας υποβληθεί πρόσφατα σε μικρή χειρουργική επέμβαση στη μέση, γεγονός που αναμένεται να καθυστερήσει την επιστροφή του και να τον κρατήσει εκτός στις αρχές της σεζόν.

Μόλις τον περασμένο μήνα σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο ως αρχηγός της Ισπανίας, οδηγώντας την εθνική του ομάδα στην κορυφή του κόσμου και κατακτώντας παράλληλα το βραβείο του MVP της διοργάνωσης. Η νέα του επιτυχία τον έχει ήδη τοποθετήσει μεταξύ των μεγάλων φαβορί για μια ακόμη Χρυσή Μπάλα, μετά από αυτήν που κατέκτησε το 2024.

Ο Ρόδρι πέρασε έξι σεζόν στη Μάντσεστερ Σίτι, όπου εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα και σε σημείο αναφοράς της μεσαίας γραμμής της.

Η τελευταία διετία, ωστόσο, σημαδεύτηκε από σημαντικούς τραυματισμούς. Το 2024 υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, η οποία τον κράτησε εκτός δράσης για περισσότερους από επτά μήνες, ενώ την περασμένη σεζόν αντιμετώπισε επιπλέον προβλήματα στο γόνατο και τους οπίσθιους μηριαίους.

Ο Ισπανός αποχωρεί από το Μάντσεστερ έχοντας κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και δύο Κύπελλα Αγγλίας από τότε που εντάχθηκε στη Σίτι, το 2019, προερχόμενος από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

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