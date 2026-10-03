ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ένωση στη Stoiximan GBL

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Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στη νέα Stoiximan GBL η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70 στη Sunel Arena, έχοντας επιθετική πολυφωνία και διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο Τζόσεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, έχοντας 8/11 δίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ. Ο Νόλεϊ σημείωσε 14 πόντους, ενώ από 11 πέτυχαν οι Πίκνεϊ και Τσαλμπούρης.

Για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Τζάκσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ οι Τουλιάτος και Κασελάκης πρόσθεσαν από 12.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, με τις άμυνες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πρώτα λεπτά. Η ΑΕΚ κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει προβάδισμα, έχοντας ως βασικό επιθετικό εκφραστή τον Νόλεϊ, ο οποίος σημείωσε 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Ένωση έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-12.

Το Μαρούσι βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με 4 διαδοχικούς πόντους του Τουλιάτου μείωσε στους τρεις, 25-22, στο 14ο λεπτό. Η ΑΕΚ αντέδρασε, βρήκε καλύτερο επιθετικό ρυθμό και με τον Πίκνεϊ να έχει σημαντική συνεισφορά, έφτασε στο ημίχρονο με προβάδισμα 12 πόντων, 46-34. Ο Πίκνεϊ είχε μέχρι εκείνο το σημείο 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στην τρίτη περίοδο, το Μαρούσι επιχείρησε εκ νέου να πλησιάσει και με καλάθι του Ντε Σόουζα μείωσε σε 54-46 στο 25ο λεπτό. Η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και με follow του Τζόσεφ ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους, 60-46, στο 27ο λεπτό. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Σάκοτα μπροστά με 64-50.

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα και διεύρυνε σταδιακά το προβάδισμά της, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 91-70.

Το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης σημείωσε ο Βασίλης Χαρτώνας, γεννημένος το 2008, ο οποίος είχε περάσει στο παρκέ λίγο νωρίτερα με απόφαση του Ντράγκαν Σάκοτα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τζιομπάνος, Ζακεστίδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70

ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίκνεϊ, 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Νόλεϊ 14 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φλιώνης 6 (3/5 δίποντα, 4 ασίστ), Τζόσεφ 18 (8/11 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 8 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Λαρεντζάκης 8 (1 τρίποντο), Λεκαβίτσιους 5 (3 ασίστ), Τσαλμπούρης 11 (3 τρίπονταμ 3 ριμπάουντ), Ερτέλ 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ).

Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 17 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ,3 ασίστ), Κόνιαρης 5 (2/3 δίποντα, 8 ασίστ), Σάλας 8 (3/7 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουάνι, Ντε Σόουζα 14 (6/10 δίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Βενετίδης, Τουλιάτος 12 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καλαβρός, Γουέαρ, Κασελάκης 12 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Ιορδάνου 2