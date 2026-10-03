ΑΕΚ – Μαρούσι 91-70: Νικηφόρα πρεμιέρα για την Ένωση στη Stoiximan GBL

Η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι με 91-70 στην πρεμιέρα της στη Stoiximan GBL. Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πήρε προβάδισμα από το πρώτο δεκάλεπτο, το διεύρυνε στη συνέχεια και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, με τον Τζόσεφ να είναι πρώτος σκόρερ με 18 πόντους.

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Αθλητισμός

ΑΕΚ-Μαρούσι, Stoiximan GBL
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στη νέα Stoiximan GBL η ΑΕΚ, επικρατώντας του Αμαρουσίου με 91-70 στη Sunel Arena.
  • Ο Τζόσεφ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ με 18 πόντους, ενώ οι Νόλεϊ, Πίκνεϊ και Τσαλμπούρης σημείωσαν επίσης διψήφιο αριθμό πόντων.
  • Η Ένωση διατήρησε τον έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το τελευταίο καλάθι να σημειώνεται από τον νεαρό Βασίλη Χαρτώνα (γεννημένο το 2008).

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Με νίκη άρχισε τις υποχρεώσεις της στη νέα Stoiximan GBL η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70 στη Sunel Arena, έχοντας επιθετική πολυφωνία και διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα ήταν ο Τζόσεφ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους, έχοντας 8/11 δίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 6 ριμπάουντ. Ο Νόλεϊ σημείωσε 14 πόντους, ενώ από 11 πέτυχαν οι Πίκνεϊ και Τσαλμπούρης.

Για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Τζάκσον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, ενώ οι Τουλιάτος και Κασελάκης πρόσθεσαν από 12.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, με τις άμυνες να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα πρώτα λεπτά. Η ΑΕΚ κατάφερε σταδιακά να αποκτήσει προβάδισμα, έχοντας ως βασικό επιθετικό εκφραστή τον Νόλεϊ, ο οποίος σημείωσε 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο. Η Ένωση έκλεισε την πρώτη περίοδο στο 18-12.

Το Μαρούσι βελτίωσε την εικόνα του στο δεύτερο δεκάλεπτο και με 4 διαδοχικούς πόντους του Τουλιάτου μείωσε στους τρεις, 25-22, στο 14ο λεπτό. Η ΑΕΚ αντέδρασε, βρήκε καλύτερο επιθετικό ρυθμό και με τον Πίκνεϊ να έχει σημαντική συνεισφορά, έφτασε στο ημίχρονο με προβάδισμα 12 πόντων, 46-34. Ο Πίκνεϊ είχε μέχρι εκείνο το σημείο 11 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Στην τρίτη περίοδο, το Μαρούσι επιχείρησε εκ νέου να πλησιάσει και με καλάθι του Ντε Σόουζα μείωσε σε 54-46 στο 25ο λεπτό. Η ΑΕΚ διατήρησε τον έλεγχο και με follow του Τζόσεφ ανέβασε τη διαφορά στους 14 πόντους, 60-46, στο 27ο λεπτό. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Σάκοτα μπροστά με 64-50.

Στην τελευταία περίοδο, η ΑΕΚ δεν επέτρεψε στο Μαρούσι να επιστρέψει στη διεκδίκηση του αγώνα και διεύρυνε σταδιακά το προβάδισμά της, φτάνοντας στην τελική επικράτηση με 91-70.

Το τελευταίο καλάθι της αναμέτρησης σημείωσε ο Βασίλης Χαρτώνας, γεννημένος το 2008, ο οποίος είχε περάσει στο παρκέ λίγο νωρίτερα με απόφαση του Ντράγκαν Σάκοτα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Τζιομπάνος, Ζακεστίδης
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-12, 46-34, 64-50, 91-70
ΑΕΚ (Σάκοτα): Πίκνεϊ, 11 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Νόλεϊ 14 (3/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φλιώνης 6 (3/5 δίποντα, 4 ασίστ), Τζόσεφ 18 (8/11 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Μπάρτλεϊ 8 (3/4 δίποντα, 2 ριμπάουντ), Σκορδίλης, Λαρεντζάκης 8 (1 τρίποντο), Λεκαβίτσιους 5 (3 ασίστ), Τσαλμπούρης 11 (3 τρίπονταμ 3 ριμπάουντ), Ερτέλ 7 (1 τρίποντο, 6 ασίστ).
Μαρούσι (Παπαθεοδώρου): Τζάκσον 17 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ,3 ασίστ), Κόνιαρης 5 (2/3 δίποντα, 8 ασίστ), Σάλας 8 (3/7 δίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Κουάνι, Ντε Σόουζα 14 (6/10 δίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ), Βενετίδης, Τουλιάτος 12 (3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καλαβρός, Γουέαρ, Κασελάκης 12 (2/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ασίστ), Ιορδάνου 2

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