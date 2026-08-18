Κολομβία: Δραματική η κατάσταση στη χώρα μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ – 289 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και ζημιές 9,5 δισ. δολαρίων

Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κολομβία από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ την 10η Αυγούστου με 298 νεκρούς και 3.935 τραυματίες, ενώ 320 θεωρούνται αγνοούμενοι. Οι καταστροφές ξεπερνούν τα 9,5 δισ. δολάρια όπως ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο σεισμός με επίκεντρο κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στο διαμέρισμα Τσόκο έγινε αισθητός σε εκτεταμένες περιοχές της Κολομβίας, συμπεριλαμβανομένων των δυτικών και κεντρικών περιοχών. Ισχυρές δονήσεις έπληξαν πόλεις και δήμους στα διαμερίσματα Τσόκο, Βάγιε ντελ Καούκα, Ρισαράλντα, Κάλντας και Κιντίο.

La zona de #Belalcazar , #Caldas también sufrió graves afectaciones tras el terremoto en #Colombia el pasado 10 de agosto. pic.twitter.com/JO0mOeKz3X — Nicolás Cadena (@nicocadena_) August 18, 2026

Θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD) «ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να μεταβληθεί καθώς οι ομάδες διάσωσης φτάνουν σε απομονωμένες κοινότητες, ερευνούν τα κατεστραμμένα κτίρια και ολοκληρώνουν τις τεχνικές εκτιμήσεις των ζημιών».

Μέχρι στιγμής, η UNGRD ανέφερε ότι η καταστροφή έπληξε 115.461 άτομα σε 448 δήμους σε 15 δημοτικά διαμερίσματα. «Πάνω από 54.000 οικογένειες καταγράφηκαν ως θύματα ή ως άτομα που επηρεάστηκαν με άλλο τρόπο από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης», αναφέρει επίσης.

Σημειωτέον ότι ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και δημόσια κτίρια. Οι Αρχές κατέγραψαν 81.506 κατεστραμμένες πολυκατοικίες και 14.493 κατεστραμμένα σπίτια, ενώ 66 κτίρια κατέρρευσαν εντελώς.

Καταστροφές σε υποδομές και μεταφορικό δίκτυο

Στο μεταξύ, η καταστροφή έχει εκτοπίσει χιλιάδες οικογένειες και έχει αναγκάσει πολλές κοινότητες να αναζητήσουν προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία, δημόσια κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και ανοιχτούς χώρους.Το UNGRD ανέφερε ότι ζημιές έχουν εντοπιστεί σε 241 κέντρα υγείας, 2.612 εκπαιδευτικά ιδρύματα και 3.621 κοινοτικές εγκαταστάσεις.

Με αυτά τα δεδομένα, οι ζημιές στα ιατρικά κέντρα έχουν περιπλέξει την παροχή επείγουσας περίθαλψης, σε μια περίοδο που τα νοσοκομεία δέχονται μεγάλο αριθμό τραυματιών.

Επίσης, σε αρκετές περιοχές έχουν επίσης κλείσει τα σχολεία λόγω δομικών κινδύνων. Ορισμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ως καταφύγια ή κέντρα διανομής τροφίμων, νερού και άλλων προμηθειών. Επιπλέον, το δίκτυο μεταφορών υπέστη σοβαρές ζημιές. Οι Αρχές ανέφεραν ζημιές σε 298 δρόμους, 59 υδραγωγεία, 44 γέφυρες οχημάτων και πέντε πεζογέφυρες. Ταυτόχρονα, πέντε αεροδρόμια επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Οι ζημιές έχουν περιπλέξει τη μετακίνηση του προσωπικού διάσωσης, των ιατρικών ομάδων, του εξοπλισμού και της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε σήμερα ότι σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, που ανέθεσε σε ιδιωτική εταιρεία, η οικονομική ζημία από τον σεισμό αγγίζει το ύψος των 9,57 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Φανταστείτε την κλίμακα της καταστροφής. Πρόκειται για ένα προκαταρκτικό ποσό που θα αλλάξει καθώς λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες και καθώς η κατάσταση γίνεται πιο ξεκάθαρη σε κάθε περιοχή», είπε o Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανέφερε ότι ανέθεσε στον υπουργό Στέγασης την εφαρμογή του «Θαυματουργού Σχεδίου Ανασυγκρότησης», με την υποστήριξη κατασκευαστικών εταιρειών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών, διοικητών και δημάρχων.

Ανθρωπιστική βοήθεια από την ΕΕ

Στο πλευρό των πληγέντων στέκονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μήνυμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενημέρωσε ότι πρόκειται να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κολομβία. «Η υποστήριξή μας προς τον λαό της Κολομβίας συνεχίζεται μετά τον τρομερό σεισμό», είπε μέσω Χ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενημερώνοντας ότι οι χώρες της ΕΕ στέλνουν εκατοντάδες σκηνές, κουβέρτες και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Επίσης, ενημέρωσε ότι θα εκταμιευτούν «δυο (2) εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ διατίθενται για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, στέγης, καθαρού νερού και τροφίμων στις κοινότητες». Να σημειωθεί ότι η Κολομβία έχει λάβει οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα.