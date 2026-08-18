Κύπελλο Ελλάδας: Πρόκριση για Ατρόμητο και Λεβαδειακό – Όλα τα αποτελέσματα του Β’ προκριματικού

Ο Ατρόμητος και ο Λεβαδειακός προκρίθηκαν στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας του ΠΑΣ Πύργος και του Αστέρα Τρίπολης AKTOR αντίστοιχα. Με αυτές τις προκρίσεις, συμπληρώνεται μεγάλο μέρος του παζλ της League Phase, στην οποία έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους άλλες οκτώ ομάδες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ατρόμητος και Λεβαδειακός έκαναν το καθήκον τους στον Β’ προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΣ Πύργος και 2-0 του Αστέρα Τρίπολης AKTOR αντίστοιχα.
  • Οι δύο ομάδες εξασφάλισαν έτσι την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης και συνεχίζουν την πορεία τους στον θεσμό.
  • Με τις προκρίσεις αυτές, συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό το παζλ της League Phase, στην οποία είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet, Άρης και Βόλος. Απομένουν πλέον έξι εισιτήρια για την ολοκλήρωση του Β’ προκριματικού γύρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ατρόμητος και Λεβαδειακός έκαναν το καθήκον τους στον Β’ προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΣ Πύργος και 2-0 του Αστέρα Τρίπολης AKTOR αντίστοιχα.

Οι «Περιστεριώτες» «καθάρισαν» ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο, προηγούμενοι 2-0 από τα γκολ των Νούνιες (16’) και Τσούμπερ (25’).

Οι «Βοιωτοί», με δύο γκολ του Ούρσι, πήραν την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Αστέρας έμεινε με δέκα παίκτες στο 35’ λόγω αποβολής του Τζόρνταν Σίλβα, με τον Λεβαδειακό να εκμεταλλεύεται την αριθμητική υπεροχή.

Με τις δύο αυτές προκρίσεις, συμπληρώνεται σε μεγάλο βαθμό το παζλ της League Phase, στην οποία είχαν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους οι: ΟΦΗ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΛ Novibet, Άρης και Βόλος.

Πλέον, απομένουν έξι εισιτήρια για τη League Phase, με τον Β’ προκριματικό γύρο να ολοκληρώνεται στις 24 Αυγούστου, όταν η Ελλάς Σύρου θα υποδεχθεί τη Μαρκό.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3
Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης 0-2
Ηρακλής – Βόλος 1-3

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος – Πύργος 3-1
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης AKTOR 2-0

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Νίκη Βόλου – Πανιώνιος, 17:00, “Παντελής Μαγουλάς”
Νέστος Χρυσούπολης – Απόλλων Καλαμαριάς, 17:00, ΔΑΚ Χρυσούπολης
Ζάκυνθος – Κηφισιά, 17:00, “Μιχάλης Κρητικόπουλος”
Καλαμάτα – Παναιτωλικός, 17:15, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας (χωρίς παρουσία θεατών)
Πανσερραϊκός – Πανθρακικός, 19:00, Δημοτικό Στάδιο Σερρών

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ελλάς Σύρου – Μαρκό, 17:30, Δημοτικό Ερμούπολης

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