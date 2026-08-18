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Θεσσαλονίκη: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού που έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις βίαζε

Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και διακίνηση ναρκωτικών.
  • Η δικογραφία αφορά ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με σκοπό την πρόκληση χρήσης από ανήλικο.
  • Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε κατόπιν Διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, επικυρωμένης από την Εισαγγελία Εφετών.

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Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ, τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες 23χρονου Αφγανού, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ανηλίκου και ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Όπως γράφεται στην ανακοίνωση:

«Δίνονται στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, το όνομα, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες αλλοδαπού, για τις πράξεις α) της ιδιαίτερα διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών (κατοχή-πώληση-διάθεση) τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, από ενήλικο, με σκοπό την πρόκληση της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικο και β) του βιασμού ανηλίκου.

Σε βάρος του είχε σχηματισθεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης».

Δείτε τα προσωπικά στοιχεία και τις φωτογραφίες εδώ

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