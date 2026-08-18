Γρηγόρης Αρναούτογλου για Ζωή Λάσκαρη: «Θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματα μας…» – Το συγκινητικό μήνυμα

Η Ζωή Λάσκαρη άφησε τη τελευταία της πνοή στις 18 Αυγούστου του 2017 και σήμερα συμπληρώνονται εννέα χρόνια από τον θάνατό της. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, την Τρίτη 18 Αυγούστου πραγματοποίησε μία συγκινητική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, η οποία ήταν αφιερωμένη στην σπουδαία ηθοποιό.

Ο επιτυχημένος παρουσιαστής, στη δημοσίευσή του κοινοποίησε το βίντεο που ετοίμασε η Finos Film και έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, για τη Ζωή Λάσκαρη.

Στο κείμενο με το οποίο συνόδευσε το βίντεο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου περιέγραψε το πώς ξεκίνησε η φιλία τους και αναφέρθηκε με πολύ όμορφα λόγια στην αείμνηστη καλλιτέχνιδα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «9 χρόνια πέρασαν απο την μέρα που “έφυγε”… Την γνώρισα λίγα χρόνια πριν… Βγήκαμε για φαγητό, θυμάμαι την πήγα στην Νησιώτισσα στην Πεντέλη, στο στέκι μου και έτσι ξεκίνησε μια πολύ όμορφη φιλία…

Τι φανταστικός άνθρωπος, πόσο ακομπλεξάριστη πόσο “γεμάτη” από ΖΩΗ… θα θυμάμαι πάντα τα τηλεφωνήματα μας που μου έλεγε κατά την γνώμη της τι έπρεπε να κάνω σε κάποια θέματα μου… Όπου και να σαι ΖΩΗ σίγουρα θα τους έχεις σαγηνεύει όλους».