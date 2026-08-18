Δύο συλλήψεις για φωτιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο: 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση και 47χρονος για αμέλεια

Οι Ανακριτικές Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο, με έναν 46χρονο να κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και έναν 47χρονο για αμέλεια. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί 728 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις για εμπρηστικές ενέργειες

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πυροσβεστική αντιπυρική περίοδος
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές σε Τρίκαλα και Κάρυστο. Συγκεκριμένα, συνελήφθη 46χρονος για εμπρησμό από πρόθεση στα Τρίκαλα και 47χρονος για αμέλεια στην Κάρυστο.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα και έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 272 (89,18%) από αμέλεια.
  • Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της πυροσβεστικής προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Τρίκαλα και Κάρυστο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, 46χρονος συνελήφθη στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, ως υπαίτιος για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, με χρήση γυμνής φλόγας.

Όπως έγινε γνωστό, από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψαν στοιχεία, που συνδέουν τη δράση του 46χρονου με δύο ακόμη πυρκαγιές, οι οποίες είχαν εκδηλωθεί κατά τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Τρικάλων, ενώ η προανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της δράσης του και των περιστατικών που του αποδίδονται.

Επιπλέον, σχετικά με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, στις περίπου 12:50, στην περιοχή Κόμιτο Καρύστου, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Εύβοιας 47χρονος, για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 6.641,25 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 18 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.169.189,70 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 305 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 272 (89,18%) είναι από αμέλεια και οι 33 (10,82%) από πρόθεση.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση, ενώ απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Παράλληλα επισημαίνεται ότι:

«Το Πυροσβεστικό Σώμα είναι αμείλικτο απέναντι σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Κάθε τέτοια ενέργεια διερευνάται εξονυχιστικά και οι υπαίτιοι, όταν ταυτοποιούνται, οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης».

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