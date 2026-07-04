Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά – Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι κουμπάρα»

Η Νόνη Δούνια μίλησε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση, περιγράφοντάς τον ως «πολύ ωραίο» και «συγκινητικό». Η ίδια εξέφρασε τη μεγάλη της τιμή που ήταν κουμπάρα, τονίζοντας την ισχυρή φιλία της με την Δανάη Μπάρκα.

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Νόνη Δούνια
Φωτογραφία: Instagram/noni_dounia
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν πριν από λίγο καιρό με τα δεσμά του γάμου, με τη Νόνη Δούνια να είναι μία από τους κουμπάρους του ζευγαριού.
  • Η Νόνη Δούνια, μιλώντας για τον γάμο, δήλωσε ότι «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά» και πως «Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι κουμπάρα».
  • Η φιλία της με την Δανάη Μπάρκα, αν και λίγων ετών, είναι πολύ ισχυρή, με την Νόνη Δούνια να δηλώνει πως «στην καρδιά μου ήταν από την αρχή οικογένειά μου η Δανάη».

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Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν πριν από λίγο καιρό με τα δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Νόνη Δούνια ήταν μία από τους κουμπάρους του ζευγαριού, και μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, αναφέρθηκε στο ευτυχές γεγονός.

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Όταν ρωτήθηκε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, και το γεγονός πως ήταν κουμπάρα, η Νόνη Δούνια είπε ότι: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι η ίδια. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα, είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Δεν το περίμενα, ήταν έκπληξη».

«Με την Δανάη η φιλία μας δεν γράφει πολλά χρόνια, γράφει λίγα. Αλλά είναι μία φιλία, η οποία είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν από την αρχή οικογένειά μου η Δανάη», εξήγησε αμέσως μετά.

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