Νόνη Δούνια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά – Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να είμαι κουμπάρα»

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν πριν από λίγο καιρό με τα δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Νόνη Δούνια ήταν μία από τους κουμπάρους του ζευγαριού, και μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, αναφέρθηκε στο ευτυχές γεγονός.

Όταν ρωτήθηκε για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα, και το γεγονός πως ήταν κουμπάρα, η Νόνη Δούνια είπε ότι: «Ήταν πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Αυθόρμητα όπως είναι η ίδια. Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα, είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Δεν το περίμενα, ήταν έκπληξη».

«Με την Δανάη η φιλία μας δεν γράφει πολλά χρόνια, γράφει λίγα. Αλλά είναι μία φιλία, η οποία είναι πολύ ισχυρή και χάρηκα πάρα πολύ που και επίσημα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε οικογένεια, γιατί στην καρδιά μου ήταν από την αρχή οικογένειά μου η Δανάη», εξήγησε αμέσως μετά.