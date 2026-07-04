Μαρία Κίτσου: «Έχω αγαπηθεί πολύ – Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου»

Η Μαρία Κίτσου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» για την αγάπη που έχει λάβει, τονίζοντας πως της έλειψε από την οικογένειά της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η ψυχική γαλήνη και η αγάπη είναι απαραίτητα για την ευτυχία.

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Μαρία Κίτσου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαρία Κίτσου μίλησε για την αγάπη, τονίζοντας πως «έχω αγαπηθεί πολύ». Εξήγησε ότι αυτό της έχει κάνει καλό, επειδή της είχε λείψει από την οικογένειά της.
  • Η επιτυχημένη ηθοποιός ανέφερε πως πέρα από την επαγγελματική επιτυχία, χρειάζεται και η ψυχική γαλήνη.
  • Η Μαρία Κίτσου εξήγησε πως «με αναγέννησε ο εαυτός μου», καθώς αντιλήφθηκε ότι «αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν θα είσαι με κανέναν».

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Στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, μίλησε η Μαρία Κίτσου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο «Καλημέρα είπαμε;», η επιτυχημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στο θέμα της αγάπης, εξηγώντας τον λόγο που της έχει κάνει καλό το γεγονός πως έχει αγαπηθεί.

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Σε ερώτηση για το αν η επαγγελματική επιτυχία την κάνει ευτυχισμένη ή χρειάζονται και άλλα πράγματα, η καταξιωμένη καλλιτέχνις απάντησε: «Χωρίς να θέλω να είμαι αγνώμων ή ότι δεν είμαι αυτάρκης, και όλα αυτά, αλλά χρειάζεται και η ψυχική γαλήνη. Να παίρνεις αγάπη από αλλού, να έχεις την οικογένειά σου, να παίρνεις από εκεί ασφάλεια, αγάπη, δύναμη. Εγώ λίγο τα στερήθηκα όλα αυτά. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο, προσπαθώ να με φροντίσω. Τα καταφέρνω, είμαι σε πολύ καλή φάση». 

«Με αναγέννησε ο εαυτός μου. Παλαιότερα, πίστευα στους έρωτες. Ότι ο έρωτας θα με φτιάξει, θα με βγάλει από την κατάθλιψη, ξέρω εγώ. Αλλά το βρήκα μέσα από τον εαυτό μου, δηλαδή αυτό που λένε ότι “αν δεν είσαι καλά με σένα, δεν θα είσαι με κανέναν”, το πήρα πάρα πολύ σοβαρά», εξήγησε η ηθοποιός στη συνέχεια.

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Σχετικά με το αν αγαπήθηκε ή αγάπησε πιο πολύ, η Μαρία Κίτσου εξομολογήθηκε πως: «Έχω αγαπηθεί πολύ. Αυτό μου έχει κάνει καλό, επειδή μου είχε λείψει από την οικογένειά μου. Η αλήθεια είναι ότι μου δόθηκε απλόχερα, αλλά έχω αγαπήσει κιόλας πάρα πολύ». 

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