Παντρεύτηκαν Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι στο Madison Square Garden

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Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι είναι επίσημα παντρεμένοι. Παντρεύτηκαν στην οικογένεια και τους διάσημους φίλους τους στη Νέα Υόρκη. Η τραγουδίστρια και ο σταρ του NFL διοργάνωσαν μια λαμπερή γαμήλια εκδήλωση γεμάτη αστέρια στο Madison Square Garden την Παρασκευή το βράδυ.

Γύρω στις 7:30 μ.μ. ET, το MSG επιβεβαίωσε την είδηση ​​με ροζ ψηφιακές οθόνες γύρω από τον χώρο που έγραφαν «JUST&T MARRIED!».

Η επί χρόνια υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της τραγουδίστριας, Tree Paine, η οποία ήταν στον γάμο, επιβεβαίωσε επίσης την είδηση ​​στο Page Six, αποκαλύπτοντας ότι οι γαμήλιες εμφανίσεις τόσο της Σουίφτ όσο και του Κέλσι δημιουργήθηκαν από τον οίκο Christian Dior Haute Couture (σχεδιασμένες από τον Jonathan Anderson, Creative Director των γυναικείων, ανδρικών και υψηλής ραπτικής συλλογών Dior, σε στενή συνεργασία με τη νύφη και τον γαμπρό), με παπούτσια κατασκευασμένα κατά παραγγελία από τον Christian Louboutin.

Η τραγουδίστρια του “Lover” φόρεσε αξεσουάρ με κοσμήματα Cartier.

Οι νεόνυμφοι δεν είχαν παράνυμφους ή κουμπάρους για την τελετή, την οποία τέλεσε ο Άνταμ Σάντλερ. Αντ’ αυτού, ο αδερφός της Σουίφτ, Όστιν, ήταν ο «Άντρας της Τιμής» της τραγουδίστριας, ενώ ο αδερφός του Κέλσι και συμπαρουσιαστής του «New Heights», Τζέισον, ήταν ο «κουμπάρος» του αθλητή.

Το ζευγάρι — το οποίο δώρισε 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από το πολυτελές πάρτι τους — γιόρτασε με τους πιο στενούς φίλους τους, μέλη της οικογένειάς τους και διάσημους φίλους στον εμβληματικό χώρο, ο οποίος φιλοξενεί τους New York Knicks, τους New York Rangers και πολλές συναυλίες και εκδηλώσεις κορυφαίας φήμης, την Παρασκευή.

Στους διάσημους καλεσμένους που παρευρέθηκαν ήταν οι Selena Gomez, Miranda Lambert, Ed Sheeran, Karlie Kloss, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, MGK, Camila Cabello, Benson Boone , Zoë Kravitz, Hugh Grant, Kelsea Ballerini, Ethan Hawke, Suki Waterhouse, Jack Antonoff, Mike Vrabel , Erin Andrews, Matthew Stafford , Kyle και Kristen Juszczyk, George και Claire Kittle και πολλοί άλλοι.

Ο εορτασμός — ο οποίος μετέτρεψε τον Κήπο σε έναν αιθέριο κήπο — ξεκίνησε μια μέρα αφότου η Swift και η Kelce διοργάνωσαν μια οικεία πρόβα στον χώρο την Πέμπτη το βράδυ, με την εσωτερική αρένα να φωτίζεται ροζ προς τιμήν της επικής ιστορίας αγάπης του ζευγαριού.