Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Ξεκίνησαν οι γαμήλιοι εορτασμοί στο Madison Square Garden – Πληροφορίες ότι ο γάμος έγινε σε στενό κύκλο

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Η Τέιλορ Σουίφτ και ο αρραβωνιαστικός της, παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου, Τράβις Κέλσι, ξεκίνησαν τους εορτασμούς για τον γάμο τους στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν στη Νέα Υόρκη.

Διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, από την ηθοποιό Λένα Ντάναμ, τον τραγουδιστή Έντ Σίραν, μέχρι τον Τζακ Άντονοφ, εθεάθησαν το βράδυ της Πέμπτης με τουαλέτες και κουστούμια.

Σουίφτ και Κέλσι έχουν ήδη παντρευτεί πριν από το μεγάλο πάρτι τους στο Madison Square Garden, όπως αναφέρουν αποκλειστικές πηγές στο Page Six.

Η σούπερ σταρ και ο tight end των Kansas City Chiefs, οι οποίοι έχουν δωρίσει 26 εκατομμύρια δολάρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς πριν από τους εντυπωσιακούς εορτασμούς, πιστεύεται ότι είναι επίσημα ο κύριος και η κυρία Kelce, αφού είπαν «I do» κατ’ ιδίαν.

«Αστακός» το Madison Square Garden

Αεροφωτογραφίες έδειχναν μια σειρά από μαύρα SUV να φτάνουν στον χώρο, με τους καλεσμένους να μπαίνουν κάτω από μια λευκή τέντα. Οι εικασίες των μέσων ενημέρωσης χαρακτήρισαν την εκδήλωση τόσο ως προ-πάρτι όσο και ως πιθανό δείπνο πρόβας.

Περίπου 100 άτομα αναμένονταν στην εκδήλωση την Πέμπτη, ενόψει μιας πολύ μεγαλύτερης γιορτής την Παρασκευή, με έως και 1.000 καλεσμένους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας την Πέμπτη, ένας μικρός στρατός αστυνομικών ίδρωνε κάτω από την αφόρητη ζέστη, ενώ τα φωτογράφοι προσπαθούσαν να πιάσουν έστω και ένα καρέ από οτιδήποτε θα επιβεβαίωνε τι συνέβαινε μέσα στο στάδιο, το οποίο φιλοξενεί πολλές αθλητικές ομάδες στην πόλη.

Κάμερες εντόπισαν μια μεγάλη πινακίδα κοντά σε μια είσοδο που προειδοποιούσε όσους έμπαιναν στον χώρο από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου ότι θα συναινούσαν στη λήψη βίντεο και φωτογραφιών εντός της αρένας για μια «εκδήλωση», υποδηλώνοντας ότι ίσως γίνονταν γυρίσματα στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών.

Θαυμαστές της τραγουδίστριας και του αθλητή αψήφησαν τον καύσωνα και τις θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου για να στηθούν έξω από το γήπεδο.

«Είμαι εδώ για να δω τον γάμο», είπε ο θαυμαστής της Σούιφτ, Ryan Weng, «επειδή την αγαπώ για περισσότερα από 15 χρόνια, οπότε θα είναι μια πολύ, πολύ εκπληκτική και αναντικατάστατη εμπειρία για μένα και για όλη μου τη ζωή».