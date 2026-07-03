Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (3/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ

Τα παιχνίδια για τη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/7/2026):
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
Ξημερώματα Σαββάτου
01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου
04:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου