Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (3/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ

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Τα παιχνίδια για τη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/7/2026):

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Ξημερώματα Σαββάτου

01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

04:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου