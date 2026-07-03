Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (3/7) – Πού θα δείτε τα ματς του Μουντιάλ

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανακαλύψτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Παρασκευής 3 Ιουλίου 2026.
  • Ενημερωθείτε για όλους τους αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλων σπορ που θα προβληθούν ζωντανά.
  • Μην χάσετε καμία αθλητική αναμέτρηση, με πλήρη οδηγό για τα κανάλια και τις ώρες προβολής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα παιχνίδια για τη νοκ-άουτ φάση του Μουντιάλ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (3/7/2026):

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστραλία – Αίγυπτος Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Ξημερώματα Σαββάτου

01:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

04:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κολομβία – Γκάνα Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

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