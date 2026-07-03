Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ινδονησία

Μια ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ινδονησία. Το γεγονός αφορά έναν σημαντικό σεισμό που έπληξε την περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Ινδονησία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας.
  • Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
  • Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

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