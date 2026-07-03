Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 Ρίχτερ ταρακούνησε την Ινδονησία

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Χαλμαχέρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.