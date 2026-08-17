Ιράν: Απαγορεύει την επιστροφή σε δύο Γάλλους διπλωμάτες – «Παραβίασαν τη Σύμβαση της Βιέννης»

Σε περαιτέρω επιδείνωση οδηγούνται οι σχέσεις μεταξύ Ιράν και Γαλλίας, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε την απαγόρευση επιστροφής στη χώρα σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας.

Η απόφαση αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας οξείας διπλωματικής διαμάχης που ξεσπασε τον περασμένο μήνα, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής σύγκρουσης στην περιοχή.

Απαγόρευση επιστροφής σε Γάλλους διπλωμάτες

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δύο Γάλλοι υπάλληλοι παραβίασαν τη Σύμβαση της Βιέννης -η οποία καθορίζει τους κανόνες και τα προνόμια των διπλωματικών αποστολών- αναλαμβάνοντας δραστηριότητες που υποστήριζαν την ιρανική κοινωνία των πολιτών.

«Το να επιμένουν ότι αυτά τα άτομα εμπλέκονταν σε δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί από μόνο του παραδοχή ότι παραβιάστηκε η Σύμβαση της Βιέννης», δήλωσε ο Μπαγκαΐ κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας συνέντευξης Τύπου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Τεχεράνη εμφανίζεται διαχρονικά ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό που θεωρεί δυτική ανάμειξη στις εσωτερικές της υποθέσεις, ειδικά αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, σε μια σύγκρουση που συνεχίζει να μαίνεται.

Από την πλευρά του Παρισιού, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε συνέντευξή του στο France Inter τον περασμένο μήνα, είχε αναφέρει ότι η αποστολή των δύο εμπλεκόμενων υπαλλήλων της πρεσβείας ήταν «να αναπτύξουν προγράμματα υποστήριξης της ιρανικής κοινωνίας των πολιτών, φοιτητών και καλλιτεχνών (…) Η Γαλλία είναι μία από τις χώρες στον κόσμο που προσφέρει τα μέγιστα στην ιρανική κοινωνία των πολιτών, και έχουμε πληρώσει το τίμημα γι’ αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι η Γαλλία είχε καλέσει τον επιτετραμμένο του Ιράν στις 21 Ιουλίου, αφού κατηγόρησε τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας για κράτηση και σωματικό εκφοβισμό του προσωπικού της πρεσβείας της στην Τεχεράνη.