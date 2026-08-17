Πειραιάς: Δύο άνδρες συνελήφθησαν επ’αυτοφώρω λίγα λεπτά αφότου είχαν διαρρήξει διαμέρισμα

Δύο άνδρες, 47 και 32 ετών, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια. Η σύλληψη έγινε από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. μετά από ενημέρωση για διάρρηξη σε διαμέρισμα, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε χρυσό δακτυλίδι που είχε αφαιρεθεί από το διαμέρισμα. Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

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Ληστεία/Πειραιάς
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.
  • Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημερώθηκαν για διάρρηξη σε εξέλιξη, έφθασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν αλλά ακινητοποιήθηκαν.
  • Στην κατοχή τους βρέθηκαν χειρουργική μάσκα, καπέλο και ένα χρυσό δαχτυλίδι που είχε αφαιρεθεί από το διαμέρισμα. Οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, ηλικίας 47 και 32 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, κατηγορούμενοι για διακεκριμένη κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια περιπολίας, ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης, για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη σε διαμέρισμα της περιοχής.

Οι αστυνομικοί έφθασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν μόλις τους αντιλήφθηκαν. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, χειρουργική μάσκα, καπέλο και ένα χρυσό δακτυλίδι, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αφαιρεθεί λίγο νωρίτερα από το διαμέρισμα.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι δύο άνδρες έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, για παρόμοια αδικήματα.

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