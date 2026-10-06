Σαλαμίνα: Αποκολλήθηκε το «Neptune Ethos» μετά την προσάραξή του στο Καματερό – Βίντεο από την επιχείρηση

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Το πλοίο μεταφοράς οχημάτων Neptune Ethos προσάραξε τη Δευτέρα σε αμμώδη περιοχή της Σαλαμίνας. Πιθανή αιτία της προσάραξής του στο Καματερό υπήρξε ένα πρόβλημα στο πηδάλιο.

Τρία ρυμουλκά, πλωτό του Λιμενικού και ιδιώτες δύτες μετέβησαν άμεσα στην περιοχή για να πραγματοποιήσουν έλεγχο.

Στο πλοίο επέβαιναν 27 μέλη πληρώματος, καθώς και 9 μέλη ιδιωτικού συνεργείου, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

«Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και απολύτως ασφαλείς, ενώ δεν έχει σημειωθεί θαλάσσια ρύπανση ούτε υφίσταται κίνδυνος για το περιβάλλον. Η εταιρία βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές και εξειδικευμένους συνεργάτες για την άμεση και ασφαλή διαχείριση του περιστατικού», αναφέρει η εταιρία.

Από τις άμεσες ενέργειες δεν προκλήθηκε ρύπανση ούτε άλλος περιβαλλοντικός κίνδυνος. Το πλοίο ήταν κενό φορτίου και είχε αποπλεύσει από την Ελευσίνα.

Σε βίντεο από την αποκόλληση του πλοίου βλέπουμε το μεγάλο καράβι ενώ το τραβούν τα τρία ρυμουλκά. Το βίντεο του arxipelagos.gr καταγράφει από αέρος το NEPTUNE ETHOS και τα ρυμουλκά που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Τα πλάνα παρουσιάζουν τη διάταξη των ρυμουλκών γύρω από το πλοίο, τις πρώτες πρωινές ώρες.