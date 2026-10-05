Σαλαμίνα: Πλοίο μεταφοράς οχημάτων προσάραξε στην περιοχή Καματερό – Στο σημείο τρία ρυμουλκά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά.