Σαλαμίνα: Πλοίο μεταφοράς οχημάτων προσάραξε στην περιοχή Καματερό – Στο σημείο τρία ρυμουλκά

Πλοίο μεταφοράς οχημάτων με την ονομασία «Neptune Ethos» προσάραξε σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα. Στο σημείο έχουν σπεύσει τρία ρυμουλκά, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού και ιδιώτης δύτης για έλεγχο, ενώ στο πλοίο επιβαίνουν 36 άτομα

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Σαλαμίνα, προσάραξη πλοίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
  • Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης.
  • Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε αμμώδη θαλάσσια περιοχή στο Καματερό Σαλαμίνας προσάραξε πλοίο μεταφοράς οχημάτων, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.

Στο σημείο του συμβάντος έχουν ήδη σπεύσει τρία ρυμουλκά και ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ενώ έχει μεταβεί και ιδιώτης δύτης προκειμένου να πραγματοποιήσει έλεγχο στο πλοίο.

Στο «Neptune Ethos» επιβαίνουν συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων 27 είναι μέλη του πληρώματος και εννέα μέλη ιδιωτικού συνεργείου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν από την προσάραξη έχει προκληθεί κάποια ζημιά.

Σαλαμίνα, προσάραξη πλοίου

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