Νέα δοκιμαστικά για το πρωινό της Φαίης Σκορδά στον ΑΝΤ1

Πυρετωδώς συνεχίζονται οι διεργασίες για να βρεθούν τα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν τη Φαίη Σκορδά στη νέα πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, με βάση τη Reallife.

Με δεδομένο τον Άρη Καβατζίκη, σε θετικό σημείο βρίσκονται οι συζητήσεις με τη Δέσποινα Τσώκου, ενώ αναζητούνται άλλα δύο πρόσωπα, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Στα πρώτα δοκιμαστικά πέρασαν έξι πρόσωπα, δημοσιογράφοι και ινφλουένσερς, που κάθισαν σε διάφορους συνδυασμούς ανά τρεις δίπλα στη Φ. Σκορδά.

Για την ώρα, κανένας δεν έχει πάρει το χρίσμα και η αναζήτηση συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 σχεδιάζει και άλλα δοκιμαστικά τις προσεχείς ημέρες για το πάνελ της Φ. Σκορδά. Στη συντακτική ομάδα πίσω από τις κάμερες θα μετέχει και η Νάνσυ Νικολαΐδου, που δεν αποκλείεται τελικά να βρεθεί και μπροστά από τις κάμερες.