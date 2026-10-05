«Δεν τα πάω καλά με την πολιτική, το είπα στο πλαίσιο της ευγένειας» – Η απάντηση του Σταμάτη Γονίδη μετά τον σάλο για το… καλωσόρισμα Κασιδιάρη

Σάλο και αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν τα λόγια του Σταμάτη Γονίδη προς τον Ηλία Κασιδιάρη από την πίστα του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, με το βίντεο από το περιστατικό να πυροδοτεί κύμα επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, ο Ηλίας Κασιδιάρης βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο μετά την πρόσφατη αποφυλάκισή του. Η παρουσία του δεν πέρασε απαρατήρητη, όμως εκείνο που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αντίδραση ήταν ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να τον υποδεχθεί δημοσίως ο Σταμάτης Γονίδης.

Ο τραγουδιστής δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό. Τον αποκάλεσε «φίλο μου», τον ευχαρίστησε επειδή επέλεξε το συγκεκριμένο μαγαζί για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του και του απηύθυνε ευχές από το μικρόφωνο.

Η δημόσια αυτή προσφώνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η εικόνα ενός καταδικασμένου πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής να δέχεται θερμή υποδοχή από την πίστα, συνοδευόμενη από χειροκροτήματα, προκάλεσε οργισμένα σχόλια κυρίως στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Παράλληλα, σφοδρή ήταν και η αντίδραση του Ανδρέα Μικρούτσικου, ενώ με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε και ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης.

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Ένα ανεπίτρεπτο γεγονός»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξαπέλυσε σκληρή κριτική, τόσο για την αντιμετώπιση του Ηλία Κασιδιάρη όσο και για τη στάση του Σταμάτη Γονίδη. «Θέλω να φύγω, λοιπόν, από τη Νέα Δημοκρατία και να έρθω σε ένα ανεπίτρεπτο γεγονός. Μιλάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη, αυτόν τον νεοναζί φασίστα, αυτόν τον εκ των δύο υπαρχηγών της εγκληματικής οργάνωσης, που μέσα από τα τερτίπια των νόμων κατάφερε και αποφυλακίστηκε», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Έτσι είναι το νομικό μας σύστημα. Δεν φταίει αυτός. Φταίμε όλοι εμείς που έχουμε τέτοιους νόμους, τέτοιους κανόνες και είμαστε αυστηροί όταν τους βολεύει και, όταν δεν τους βολεύει, κάνουν τα στραβά μάτια».

Ο παρουσιαστής περιέγραψε στη συνέχεια όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, εκτυλίχθηκαν μέσα στο νυχτερινό κέντρο. «Πήγε στο μαγαζί του Σταμάτη Γονίδη. Δεν τον είχαν δει στην αρχή. Δύο τρεις πήγαν δίπλα του, δύο τρία άμυαλα παιδάκια, και έβγαλαν selfie, πριν ο Γονίδης βγει και δηλώσει ότι σήμερα παρευρίσκεται εδώ ο φίλος μου ο Κασιδιάρης. Φίλο τον ανέβαζε, φίλο τον κατέβαζε και τότε ακούστηκαν περισσότερα χειροκροτήματα».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος χαρακτήρισε ανεπίτρεπτη την εικόνα και συνέχισε σε ακόμη υψηλότερους τόνους. «Το θεωρώ ανεπίτρεπτο, όχι για τον Κασιδιάρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξυλοκοπεί στην τηλεόραση βουλευτίνες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπου βρει στους δρόμους, αυτός και οι ομάδες του, χτυπάνε μετανάστες, χτυπάει συνδικαλιστές στο Πέραμα, φτύνει δημοσιογράφους, κλωτσάει δημοσιογράφους και γενικά σκοτώνουν τον Παύλο Φύσσα οι ομάδες του και πάει λέγοντας. Δεν θα κάτσω να επιχειρηματολογήσω γι’ αυτόν. Αυτός τη δουλειά του κάνει», δήλωσε.

Η κριτική του στράφηκε στη συνέχεια ευθέως προς τον Σταμάτη Γονίδη και, κυρίως, στην επιλογή του να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φίλος». «Με μπράβο τον υποδέχτηκαν, με μπράβο πήγε στον Γονίδη. Εσύ, βρε Γονίδη, εσύ. Θα μου πεις, τι να κάνει; Να τον αποκαλείς φίλο και να χαίρεσαι που ήρθε; Έχουμε, λοιπόν, έναν τέτοιο τύπο να γλεντοκοπάει και ο Παύλος Φύσσας να βρίσκεται στο χώμα», κατέληξε.

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Νίκος Μωραΐτης: «Η κόκκινη γραμμή για μένα είναι ο φασισμός»

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η δημόσια παρέμβαση του Νίκου Μωραΐτη, ο οποίος σχολίασε την υποδοχή του Ηλία Κασιδιάρη με ανάρτησή του στο Χ. «Ο Γονίδης ευχαρίστησε τον “φίλο του” νεοναζί χρυσαυγίτη και καταδικασμένο ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη, που διάλεξε εκείνον για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του. Προσωπικά, δεν με απασχόλησε ποτέ αν ένας καλλιτέχνης είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Η κόκκινη γραμμή για μένα είναι ο φασισμός.

Όταν “έφυγε” ο Μαζωνάκης, ο Γονίδης είχε πει “εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε”. Παραφράζοντας την κακόγουστη ατάκα, θα έλεγα: Αυτός είναι καλά, έχει την αγάπη όλων. Εσύ “πέθανες” σήμερα στη συνείδηση κάθε μη φασίστα ακροατή ή θαμώνα. Μην ανησυχείς. Οι κασιδιαραίοι και τα ναζίδια είναι αρκετά για να γεμίζουν το μαγαζί σου», έγραψε ο στιχουργός.

Ο Γονίδης ευχαρίστησε τον «φίλο του» νεοναζί χρυσαυγίτη και καταδικασμένο ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη, που διάλεξε εκείνον για να γιορτάσει την αποφυλάκισή του. Προσωπικά, δε με απασχόλησε ποτέ αν ένας καλλιτέχνης είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Η κόκκινη γραμμή για μένα είναι ο φασισμός. Όταν «έφυγε» ο Μαζωνάκης, ο Γονίδης είχε πει «εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε». Παραφράζοντας την κακόγουστη ατάκα, θα έλεγα: Αυτός είναι καλά, έχει την αγάπη όλων. Εσύ «πέθανες» σήμερα στη συνείδηση κάθε μη φασίστα ακροατή ή θαμώνα. Μην ανησυχείς. Οι κασιδιαραίοι και τα ναζίδια είναι αρκετά για να γεμίζουν το μαγαζί σου. — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) October 4, 2026

Η απάντηση του Σταμάτη Γονίδη μετά τον σάλο

Μετά τις έντονες αντιδράσεις, ο Σταμάτης Γονίδης θέλησε να εξηγήσει όσα συνέβησαν και να αποστασιοποιήσει την κίνησή του από οποιαδήποτε πολιτική διάσταση.

Μιλώντας τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι συνηθίζει να καλωσορίζει ξεχωριστά τους επώνυμους που βρίσκονται στο μαγαζί και απέδωσε όσα είπε σε λόγους ευγένειας.

«Εγώ κάθε βράδυ, όταν βγαίνω να τραγουδήσω, καλωσορίζω όλο τον κόσμο και, όταν υπάρχει κάποιος επώνυμος, τον καλωσορίζω ξεχωριστά. Μου είπαν “είναι εδώ ο Ηλίας Κασιδιάρης”, λέω “καλώς το παλικάρι, καλός πολίτης”, γιατί ήρθε να γιορτάσει σε εμένα την αποφυλάκισή του. Ο κάθε επώνυμος, βουλευτής είναι, υπουργός είναι, ό,τι και να είναι, τραγουδιστής είναι, εγώ τους καλωσορίζω ξεχωριστά. Αυτό συνέβη.

Δεν παρακολουθώ σχόλια και τέτοια. Το κινητό μου εμένα είναι το παλιό. Με τα social media δεν τα πάω καλά. Το παλικάρι δεν το έχω ξαναδεί εγώ. Στο μαγαζί τον είδα που ήρθε. Δεν τα πάω καλά με την πολιτική. Είμαι καλός πολίτης, είμαι έντιμος, συνεπής, αλλά με την πολιτική δεν έχω σχέσεις και δεν μου έκανε ο άνθρωπος καμία πρόταση.

Σε εμένα ήταν πολύ κύριος σε όλα του, καθόταν απέναντι, με άκουσε, πέρασε καλά. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι και αυτός ένας πολιτικός, ο οποίος ήταν στη φυλακή. Από εκεί και πέρα, ξέρω ότι ξεχώρισε από όλα τα σχήματα να έρθει σε εμένα να με ακούσει. Έπρεπε, λοιπόν, να του πω ευχαριστώ που επέλεξε εμένα, στο πλαίσιο της ευγένειας», δήλωσε ο Σταμάτης Γονίδης.