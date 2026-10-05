Ισπανία: «Καταστρέφει τη χώρα» – Οι αντιδράσεις πολιτών και αντιπολίτευσης μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Σάντσεθ

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στην Ισπανία η απόφαση του Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, βάζοντας πρόωρο τέλος στη νομοθετική περίοδο. Σε βίντεο του Reuters, πολίτες εμφανίζονται να υποδέχονται θετικά την προσφυγή στις κάλπες, με έναν εξ αυτών να δηλώνει χαρακτηριστικά για τον Ισπανό πρωθυπουργό ότι «καταστρέφει την Ισπανία».

Η ανακοίνωση έγινε το πρωί της Δευτέρας από τον ίδιο τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος δήλωσε ότι «ήρθε η ώρα» οι Ισπανοί να αποφασίσουν ποιο μέλλον θέλουν για τη χώρα τους. Σύμφωνα με το RTVE, η απόφαση ήρθε μετά από ένα Σαββατοκύριακο διαβουλεύσεων και έντονου προβληματισμού στο κυβερνητικό επιτελείο.

Η πολιτική κρίση είχε οξυνθεί μετά την ήττα της κυβέρνησης στο Κοινοβούλιο για δύο διατάγματα που αφορούσαν τη στέγαση. Το Junts συντάχθηκε με το PP και το Vox και καταψήφισε τις κυβερνητικές προτάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονταν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την αναστολή εξώσεων.

«Επιτέλους! Επιτέλους θα αποφασίσει η πλειοψηφία»

Η είδηση των πρόωρων εκλογών προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τη laSexta, το Λαϊκό Κόμμα υποδέχθηκε την ανακοίνωση με ένα βίντεο στα social media και το μήνυμα: «¡Por fin! ¡Por fin decidiremos la mayoría!», δηλαδή «Επιτέλους! Επιτέλους θα αποφασίσει η πλειοψηφία!».

Το PP ανέφερε επίσης ότι «επιτέλους θα μπορέσουμε να πούμε αυτό που πιστεύουμε», μετά την ανακοίνωση ότι οι κάλπες θα στηθούν στις 29 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το RTVE, ο αρχηγός του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι είναι «έτοιμος» για τις εκλογές και κάλεσε τους ψηφοφόρους να «αφήσουν πίσω αυτή τη μαύρη περίοδο», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Σάντσεθ.

Φεϊχόο: «Επιτέλους»

Ανάλογο ήταν το κλίμα και σε άλλα ισπανικά μέσα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Español, ο Φεϊχόο ξεκίνησε τη δική του αντίδραση με τη λέξη «Επιτέλους!», υποστηρίζοντας ότι ο Σάντσεθ οδηγήθηκε στην προκήρυξη εκλογών επειδή δεν μπορούσε πλέον να διατηρήσει την πολιτική κατάσταση ως είχε.

Ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τους Ισπανούς να επιλέξουν στις επερχόμενες εκλογές ανάμεσα στη συνέχιση της σημερινής πορείας και σε μία πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με το EFE, το PP είχε ήδη προγραμματίσει επίσημη αντίδραση από την έδρα του στη Μαδρίτη, αμέσως μετά την ανακοίνωση του Σάντσεθ. Το ισπανικό πρακτορείο σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε παράλληλα τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προσφυγή στις κάλπες στις 29 Νοεμβρίου.

Τι είπε ο Σάντσεθ

Ο Πέδρο Σάντσεθ παρουσίασε τις εκλογές ως μία επιλογή για τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας.

Σύμφωνα με το RTVE, κάλεσε τους πολίτες να αποφασίσουν εάν θέλουν η Ισπανία να ενταχθεί σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «ακροδεξιό κύμα» ή εάν θα συνεχίσει να αποτελεί, όπως είπε, «προπύργιο ανοίγματος, κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής ευθύνης».

Παράλληλα, σύμφωνα με την El Español, ο Σάντσεθ αναγνώρισε ότι έχει «κάνει λάθη» κατά τη διάρκεια της θητείας του και υποστήριξε ότι, προκειμένου η κυβέρνησή του να μπορέσει να προχωρήσει περισσότερο, χρειάζεται να «ανανεώσει και να διευρύνει» την υποστήριξη των πολιτών.

Σκληρή κριτική από ισπανικά μέσα

Σε επίπεδο σχολιασμού, ορισμένα ισπανικά μέσα υποδέχθηκαν με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα την απόφαση.

Σε σημερινό κύριο άρθρο της, η El Español περιγράφει την προκήρυξη των εκλογών ως «το τέλος του τούνελ» και ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντας τη νομοθετική περίοδο αποτυχημένη. Πρόκειται, ωστόσο, για θέση της συντακτικής ομάδας του μέσου και όχι για ουδέτερη ειδησεογραφική αποτίμηση.

Οι πρόωρες εκλογές της 29ης Νοεμβρίου ανοίγουν πλέον μια σύντομη και ιδιαίτερα πολωμένη προεκλογική περίοδο, με τη στεγαστική κρίση, τη σταθερότητα της κυβέρνησης και τις πολιτικές συμμαχίες που στήριξαν μέχρι σήμερα τον Σάντσεθ να βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.