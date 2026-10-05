Άγριο επεισόδιο σε μπαρ στη Λάρισα: 21χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον υπεύθυνο όταν τον απομάκρυναν από το μαγαζί

Άγριο επεισόδιο με έναν τραυματία έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές της Κυριακής (4/10) εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Λάρισα. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 21χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα συνέβησαν όταν ο 21χρονος τσακώθηκε με άλλους θαμώνες του μαγαζιού, με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το κατάστημα. Ωστόσο, όταν ο ίδιος επέστρεψε, κατά τη διαδικασία της εκ νέου απομάκρυνσής του από το μαγαζί, έβγαλε μαχαίρι και χτύπησε με μαχαίρι τον προσωρινά υπεύθυνο του καταστήματος.

Αντιστάθηκε κατά την σύλληψή του

Κατόπιν σχετικών αναζητήσεων, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Λάρισας και του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, εντόπισαν τον 21χρονο, ο οποίος επιχείρησε να τραπεί σε φυγή, ωστόσο, τον ακινητοποίησαν. Ο δράστης αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, απωθώντας τους με τα χέρια και χτυπώντας τους με τα πόδια του. Ο παθών, μετέβη στο εφημερεύον νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.