Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 18χρονο που χτυπούσε την σύντροφό του και κακοποιούσε τον σκύλο τους

Νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον σύντροφό της, βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 18χρονου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του στον ανακριτή.

Η 18χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως έχει δεχθεί σωματική βία από τον σύντροφό της, τρεις φορές μέσα στον τελευταίο μήνα, αναφέροντας μάλιστα πως ο δράστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον σκύλο τους, ως μέσο εκφοβισμού της, αφού τον κρατούσε ανάποδα, απειλώντας ότι θα τον πνίξει.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 18χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο, καταγγέλλοντας πως έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα. Αποκάλυψε, επιπλέον, ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, ο 18χρονος κακοποίησε και τον σκύλο τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 18χρονος

Το αρμόδιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας διερεύνησε τις καταγγελίες της 18χρονης, προχωρώντας στη σύλληψη του συνομήλικου συντρόφου της.

Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκαν από την εισαγγελέα πρωτοδικών διώξεις για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ’ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Ο 18χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.