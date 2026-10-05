Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε 18χρονο που χτυπούσε την σύντροφό του και κακοποιούσε τον σκύλο τους

Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη και αντιμετωπίζει κακουργηματικές διώξεις για σωματική βία κατά της συνομήλικης συντρόφου του και κακοποίηση του σκύλου τους, τον οποίο χρησιμοποιούσε ως μέσο εκφοβισμού. Η 18χρονη κατήγγειλε τρία περιστατικά βίας τον τελευταίο μήνα, ενώ ο δράστης παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του στον ανακριτή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη, 18χρονος συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις για κακοποίηση της συντρόφου του και βασανισμό του σκύλου τους.
  • Η 18χρονη σύντροφός του κατήγγειλε σωματική βία τρεις φορές τον τελευταίο μήνα, καθώς και ότι ο δράστης χρησιμοποίησε τον σκύλο τους ως μέσο εκφοβισμού, απειλώντας να τον πνίξει.
  • Ο 18χρονος διώκεται για βασανισμό ζώου συντροφιάς (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, ενώ παραμένει υπό κράτηση έως την απολογία του στον ανακριτή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα υπόθεση κακοποίησης γυναίκας από τον σύντροφό της, βλέπει το φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη του 18χρονου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και παραμένει υπό κράτηση μέχρι την απολογία του στον ανακριτή.

Η 18χρονη γυναίκα κατήγγειλε πως έχει δεχθεί σωματική βία από τον σύντροφό της, τρεις φορές μέσα στον τελευταίο μήνα, αναφέροντας μάλιστα πως ο δράστης δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει τον σκύλο τους, ως μέσο εκφοβισμού της, αφού τον κρατούσε ανάποδα, απειλώντας ότι θα τον πνίξει. 

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η 18χρονη απευθύνθηκε στην Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο, καταγγέλλοντας πως έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα. Αποκάλυψε, επιπλέον, ότι κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων, ο 18χρονος κακοποίησε και τον σκύλο τους.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 18χρονος

Το αρμόδιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας διερεύνησε τις καταγγελίες της 18χρονης, προχωρώντας στη σύλληψη του συνομήλικου συντρόφου της.

Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκαν από την εισαγγελέα πρωτοδικών διώξεις για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ’ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Ο 18χρονος παραπέμφθηκε σε ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ έως τότε παραμένει υπό κράτηση.

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