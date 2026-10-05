Μαζί και μετά θάνατον: Στους ίδιους τάφους με τους ιδιοκτήτες τους θα «αναπαύονται» τα κατοικίδια στη Βενετία

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ένα σημαντικό βήμα για την αναγνώριση του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ των ανθρώπων και των κατοικιδίων τους πραγματοποιεί η Βενετία, επιτρέποντας πλέον τον ενταφιασμό των αγαπημένων τετράποδων με τους ιδιοκτήτες τους.

Με νέα απόφαση των δημοτικών αρχών, η τέφρα των ζώων συντροφιάς θα μπορούν εφεξής να τοποθετούνται στους οικογενειακούς τάφους και τα κοιμητήρια της ιστορικής πόλης.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Il Gazzettino, στα ζώα συντροφιάς συγκαταλέγονται σκύλοι, γάτες και κουνέλια, καθώς και οικιακά τρωκτικά όπως χάμστερ και ινδικά χοιρίδια, αλλά και κατοικίδια πουλιά, ψάρια, χελώνες, μικρά ερπετά και κουνάβια – όλα μπορούν όλα να ταφούν δίπλα στους ιδιοκτήτες τους, στα νεκροταφεία της Βενετίας μετά το θάνατό τους.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η Corriere Della Sera, η νέα ρύθμιση που εγκρίθηκε από την Αστυνομική Υπηρεσία Κοιμητηρίων του Δήμου Βενετίας έρχεται να δώσει μια συγκεκριμένη απάντηση σε μια επιθυμία που μοιράζονται πολλοί πολίτες.

Βάσει αυτής, οι τεφροδόχοι των ζώων συντροφιάς θα μπορούν να τοποθετούνται σε οικογενειακούς τάφους, αλλά και σε ατομικούς τάφους ενταφιασμού ανθρώπων.

Η απόφαση και η κοινωνική ευαισθητοποίηση

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση που δημοσιεύθηκε από τον δήμο, «έχει αυξηθεί η κοινωνική απαίτηση για μορφές μνημόνευσης των ζώων που να είναι συμβατές με τον σεβασμό των κοιμητηριακών χώρων, χωρίς να αλλοιώνεται η πρωταρχική τους λειτουργία».

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αντικατοπτρίζει μια βαθιά πολιτισμική αλλαγή, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα.

«Τα τελευταία χρόνια έχει εδραιωθεί σταδιακά στην κοινωνία μια μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στα ζώα συντροφιάς, τα οποία δεν αναγνωρίζονται πλέον ως απλά αγαθά, αλλά ως σημαντικά μέλη της συναισθηματικής και οικογενειακής σφαίρας των ανθρώπων», αναφέρει ο Δήμος Βενετίας.

Για τη διασφάλιση της ιερότητας και του σεβασμού των χώρων, ο κανονισμός θέτει αυστηρούς κανόνες: η παρουσία της τεφροδόχου ορίζεται ως συμπληρωματική και συμβολική επιλογή, η οποία αποκλείει οποιαδήποτε ανάμειξη των ανθρώπινων λειψάνων με τα υπολείμματα των ζώων.

Επιπλέον, γίνονται δεκτά αποκλειστικά ζώα συντροφιάς που έχουν αποτεφρωθεί νόμιμα σε εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Οι κανόνες για την ευπρέπεια των μνημείων

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι και οι διατάξεις που αφορούν την αισθητική των ταφικών μνημείων.

«Για λόγους ευπρέπειας, απαγορεύεται στην ταφόπλακα οποιαδήποτε επιγραφή που να αναφέρεται στο ζώο συντροφιάς, καθώς και η τοποθέτηση εικόνων που το απεικονίζουν μόνο του».

Ωστόσο, θα επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτογραφίας που απεικονίζει τον θανόντα μαζί με το αγαπημένο του κατοικίδιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η δημοτική αρχή στοχεύει στο «να διαδραματίσει έναν ρόλο ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της ιερότητας των κοιμητηρίων και στις συναισθηματικές ανάγκες της κοινότητας».