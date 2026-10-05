Κυρανάκης στον Realfm 97,8: Αδικεί τον εαυτό του ο κ. Σαμαράς – Δεν θεωρώ ότι ο Κώστας Καραμανλής θα επιχειρήσει να δημιουργήσει πρόβλημα στη ΝΔ

Για τα 52α γενέθλια της ΝΔ, τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, τις δημοσκοπήσεις και την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, μίλησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Τι είπε για τον Αντώνη Σαμαρά

Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ , τόνισε πως τον στενοχώρησε πάρα πολύ η «χθεσινή επιλογή που έκανε ο κ.Σαμαράς, την ημέρα γενεθλίων της Νέας Δημοκρατίας, να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο με τόσο ακραία κατά τη γνώμη μου και άδικη κριτική, η οποία δεν είναι κριτική μόνο απέναντι σε όποιον θεωρεί αντίπαλό του, αλλά είναι κριτική απέναντι στον απλό νεοδημοκράτη. Δεν καταλαβαίνω για ποιον λόγο το κάνει. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του. Εν πάση περιπτώσει σήμερα που είναι η μέρα γιορτής, δεν θα ρίξω λάδι στη φωτιά, δεν θα επιλέξω να συνεχίσω αυτή την κόντρα. Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί. Ο απλός νεοδημοκράτης θα είναι εκεί, αυτός δηλαδή που στήριξε όλους τους αρχηγούς και όλους πρωθυπουργούς στις καλές και στις δύσκολες στιγμές. Θα είναι οι απλοί νέοι Δημοκράτες, οι οποίοι ακόμα και όταν κάποιοι μιλούσαν για διάλυση της Νέας Δημοκρατίας ήταν εκεί για να τη στηρίξουν. Θα είναι εκεί όλες οι γενιές, για να δώσουμε ένα μήνυμα συσπείρωσης ενόψει των εκλογών του 2027».

Απαντώντας στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για τη συμφωνία Ελλάδας – Βουλγαρίας σχετικά με τα λείψανα του τσάρου Σαμουήλ, είπε: «Η Ιερά Σύνοδος, το Πατριαρχείο και το σύνολο των ανθρώπων της Εκκλησίας στη Βόρεια Ελλάδα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτής της Εθνικής Συμφωνίας, η οποία υπεγράφη και έγινε με διαπραγμάτευση του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι μια τεράστια εθνική επιτυχία, διότι έπειτα από πάνω από έναν αιώνα επιστρέφουν κειμήλια, τα οποία καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε καταφέρει να φέρει στη χώρα. Νομίζω ο τοπικός κόσμος, ειδικά στις Σέρρες, στη Δράμα, σε διάφορες περιοχές και ενορίες της Βόρειας Ελλάδας, αναγνωρίζει την αξία αυτής της κίνησης. Προηγουμένως δεν είχε έρθει κανένα. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να μην αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχουν αυτά τα ιστορικά κειμήλια για τις συγκεκριμένες περιοχές. Εκεί όμως οι άνθρωποι, οι οποίοι για δεκαετίες διεκδικούσαν την επιστροφή τους, καταλαβαίνουν πόσο δύσκολο και πόσο εθνικά συμφέρον είναι αυτό το οποίο συνέβη».

«Ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι όποιος προσπάθησε να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία, δημιουργώντας ένα άλλο κόμμα, γρηγορότερα ή αργότερα απέτυχε και είτε επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, είτε εξαφανίστηκε από την πολιτική. Υπάρχουν παραδείγματα κατά τη διάρκεια της θητείας της Προεδρίας και της Πρωθυπουργίας πολλών προκατόχων του Κυριάκου Μητσοτάκη, που προσπάθησαν να φύγουν, να κάνουν κάτι καινούργιο, να κάνουν κάτι πιο περιχαρακωμένο και τελικά εξαφανίστηκαν. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία αντέχει στον χρόνο» πρόσθεσε ο κ. Κυρανάκης.

«Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν τον Αντώνη Σαμάρα, τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον θεωρούν, ένα πάρα πολύ καλό πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, με αυτή του τη στάση σήμερα δεν συμφωνούν. Τους στενοχωρεί και θεωρούν, και του το λένε και οι ίδιοι, ότι αδικεί κυρίως τον εαυτό του, την υστεροφημία του και τη συνολική του παρουσία στο πολιτικό σύστημα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης.

Τι είπε για την απουσία Καραμανλή από την γιορτή της ΝΔ

Ερωτηθείς για τις απουσίες του Κώστα Καραμανλή και του Βαγγέλη Μεϊμαράκη από τη σημερινή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της ΝΔ, υπογράμμισε: «Εμείς θα τους θέλαμε όλους εκεί, όπως εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που τους στήριξαν στις νίκες και στις ήττες τους. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, επειδή κυκλοφορεί μια είδηση από το πρωί για τον Κώστα Καραμανλή να πω ότι δεν ισχύει αυτό, περί Κινέζικου Επιμελητηρίου που γράφεται, καθώς είναι άλλη μέρα αυτή η εκδήλωση. Με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, επειδή είχαμε μια πολύ καλή συνομιλία τις προηγούμενες ημέρες, ξέρω ότι στηρίζει απόλυτα την προσπάθειά μας. Ήθελε να είναι εκεί. Αν ήταν η γιορτή γινόταν την Κυριακή, μου είχε πει ότι θα ήταν παρών, σήμερα έχει φάκελο δικό του στο Ευρωκοινοβούλιο, τον οποίο παρουσιάζει. Θα είναι παρών στην προεκλογική μας προσπάθεια».

Ερωτηθείς συγκεκριμένα για τη στάση του Κώστα Καραμανλή απέναντι στη ΝΔ και τη σημερινή ηγεσία της, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει κατά καιρούς κριτική για τη διαχείριση των εθνικών θεμάτων, απάντησε: «Δεν θεωρώ ότι θα κάνει απολύτως καμία ζημιά, ούτε θα επιχειρήσει να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα, ο κ. Καραμανλής. Είναι η παράταξη την οποία αγαπά. Είναι κάτι το οποίο δηλώνει σε κάθε του συνομιλία, ιδιωτική ή δημόσια. Από αυτή την παράταξη προέρχεται και αυτή την παράταξη συνεχίζει να υπηρετεί. Το ότι δεν έρχεται σήμερα κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει ο καθένας από εμάς, να αρχίζει να σχολιάζει και να απαντά. Προχωράμε, συσπειρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι».

Τι είπε για την παραπομπή Τριαντόπουλου

Κληθείς να σχολιάσει την εκτίμηση ότι δεν είναι η καλύτερη εικόνα για τη ΝΔ να βαδίζει προς την προεκλογική περίοδο, με την παραπομπή Τριαντόπουλου- Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο, είπε: «Δεν συμφωνώ, διότι ήταν επιλογή προσωπική του Χρήστου Τριαντόπουλου, όπως και του Κώστα Καραμανλή, να αποδείξουν αθωότητά τους στο ειδικό δικαστήριο, δηλαδή στο φυσικό τους δικαστή. Να μην κρυφτούν, δηλαδή, όπως έκαναν άλλοι προκάτοχοι τους, επίσης υπουργοί Μεταφορών ή υπουργοί συνολικά άλλων κυβερνήσεων, πίσω από μια οποιαδήποτε ασυλία».

«Άλλες κυβερνήσεις και άλλες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες πριν από μας, έκαναν ακριβώς αυτό το οποίο σας φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή, όταν έχουμε άλλους υπουργούς Μεταφορών, που επίσης έχουν πολύ σημαντική ευθύνη για αυτό το οποίο διαχρονικά συνέβαινε στον σιδηρόδρομο, και οι οποίοι κρύβονται πίσω από την ασυλία τους, εδώ έχουμε μια σύγκριση. Από τη μία αυτοί που κρύβονται, από την άλλη αυτοί που λένε θα αποδείξω την αθωότητά μου στο φυσικό μου δικαστή, όπως είναι το αυτονόητο. Γι’ αυτό και η Νέα Δημοκρατία συνέταξε ένα κατηγορητήριο το οποίο τελικά παραπέμπει. Θυμίζω ότι τότε, το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, έλεγαν ότι το κατηγορητήριο αυτό είναι εικονικό και θα οδηγήσει στο να καταπέσει η όλη κατηγορία και να μην οδηγηθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο Ειδικό Δικαστήριο» συνέχισε.

«Σε κάθε περίπτωση για μένα είναι θετικό ότι στον δρόμο προς τις εκλογές, αυτή η υπόθεση θα ξεδιαλύνει. Διότι αυτή η υπόθεση έχει γεμίσει με συνωμοσιολογία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και όσο έρχονται στο φως πράγματα από τη δικαστική και επιστημονική έρευνα, από μία σειρά από στοιχεία και έγγραφα, ο κόσμος ενημερώνεται πιο σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε καταλήξει ότι παράνομο φορτίο δεν υπήρξε, αυτό πλέον έχει γίνει κοινώς αποδεκτό, άρα η όποια παρέμβαση έγινε στο σημείο δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε. Εγώ δεν λέω ότι έγινε σωστά, αλλά δεν έγινε για να κρύψει το οτιδήποτε, δεν έγινε με κάποιο δόλο να συγκαλυφθεί ή να κρυφτεί κάτι το οποίο μεταφερόταν. Θυμίζω ότι στη μία πλευρά της γραμμής των Τεμπών δεν έχει γίνει κανένα απολύτως μπάζωμα, άρα εκεί οι κρατικές αρχές ερεύνησαν κανονικά, και αυτά πρέπει να τα μάθει ο κόσμος, για να βγάλει και τα δικά του συμπεράσματα για την όλη υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά τον δικό μου ρόλο πάντως, σε αυτούς τους 15 μήνες που ήμουν στο υπουργείο Μεταφορών, μου ανατέθηκε να τελειώσω τα έργα στη γραμμή και τα τελειώσαμε. Σήμερα υπάρχει 100% τηλεδιοίκηση στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και υπάρχει και το Railway.gov.gr, άρα λοιπόν δεν γίνεται με ανθρώπινο χέρι ρύθμιση κυκλοφορίας» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι «ο Χρήστος Τριαντόπουλος δεν παραπέμπεται για πράξη, αλλά για παράλειψη. «Δεν λέει το βούλευμα για παράνομο φορτίο. Λέει ότι θα έπρεπε να σταματήσει κάποιες ενέργειες άλλων παραγόντων για τις οποίες όμως δεν προκύπτει καμία αρμοδιότητα».

Οι δημοσκοπήσεις και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Σχετικά με τα ποσοστά που καταγράφει η ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, που τη δείχνουν να βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, τόνισε: «Όπως το 2019, έτσι το 2023, έτσι και τώρα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δείτε δημοσκόπηση,η οποία να μας δείχνει σε ποσοστά αυτοδυναμίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο παραδοσιακά συμβαίνει την τελευταία δεκαετία. Αυτό το οποίο έχει σημασία για εμάς είναι ότι υπάρχει μία μικρή αλλά σταθερή άνοδος. Είμαστε αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά στο 31,4% με βάση τις αναγωγές. Δεν είναι ένα ποσοστό το οποίο μας εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Είναι όμως ένα ποσοστό το οποίο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό τον στόχο. Γιατί ακούμε ακόμη και κόμματα του 3-4% να λένε ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Όλων λοιπόν ο στόχος είναι αυτός. Δικαιούμαστε κι εμείς να πούμε ότι πιο κοντά σε αυτό τον στόχο είναι η ΝΔ».

Όπως υποστήριξε, υπάρχουν δύο παράγοντες που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου. «Ο ένας είναι να φτάσουμε στην κάλπη το 2027 με αξιοπιστία απέναντι σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί και έχουμε υλοποιήσει. Να μπορούμε να πούμε δηλαδή αυτό το οποίο έχει αποκτήσει και χαρακτήρα συνθήματος -το είπαμε, το κάναμε- σε μια σειρά από παρεμβάσεις, έργα, υποσχέσεις. Το δεύτερο, εξίσου σημαντικό, ίσως και πιο σημαντικό, είναι το πρόγραμμα του 2030», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο κόσμος θα ψηφίσει ξανά ΝΔ, μόνο αν δει τον εαυτό του στην Ελλάδα του 2030.

«Όχι μια από τα ίδια δηλαδή. Όχι να του πούμε μόνο ότι ήμασταν καλοί, κάναμε αυτά που σου υποσχεθήκαμε, γι’ αυτό ψήφισε εμάς και πες μας έναν μπράβο. Όχι, δεν θα μας ψηφίσει γι’ αυτό. Θα μας ψηφίσει μόνο αν δει προοπτική για τον εαυτό του, τη δουλειά του, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Και γι’ αυτό για μένα το πιο σημαντικό μέτρο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ είναι ο επενδυτικός λογαριασμός» κατέληξε ο κ. Κυρανάκης.