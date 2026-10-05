Σαουδική Αραβία: Θρίλερ με τον αγωγό East-West έπειτα από αναφορές για χτύπημα – Κανονικά η ροή πετρελαίου, μεταδίδει το Bloomberg

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Σύγχυση επικράτησε προσωρινά στις διεθνείς αγορές ενέργειας έπειτα από αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του στρατηγικού αγωγού πετρελαίου Ανατολής-Δύσης (East-West) της Σαουδικής Αραβίας.

Παρά τις αρχικές αναφορές που έκαναν λόγο για διακοπή της λειτουργίας του λόγω νέας επίθεσης, το πρακτορείο Bloomberg επιβεβαιώνει ότι η ροή του αργού πετρελαίου συνεχίζεται κανονικά.

«Ο αγωγός East-West δέχθηκε και πάλι επίθεση χθες», δήλωσε σήμερα μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP).

«Επλήγη σταθμός άντλησης στο Χουράις, ανατολικά του Ριάντ. Δεν είχε αποτελέσει ποτέ ξανά στόχο. Οι ζημιές είναι σημαντικές και οι εργασίες άντλησης διακόπηκαν για άλλη μια φορά», πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο στρατηγικής σημασίας αγωγός αυτός, που επιτρέπει στη Σαουδική Αραβία να μεταφέρει πετρέλαιο από το ανατολικό τμήμα του βασιλείου προς την Ερυθρά Θάλασσα παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, είχε αναστείλει τη λειτουργία του από τις 11 ως τις 22 Σεπτεμβρίου.

Κανονικά η ροή πετρελαίου

Ωστόσο, όπως μετέδωσε αργότερα το Bloomberg, ο κρίσιμος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας λειτουργεί κανονικά, διαψεύδοντας την προηγούμενη είδηση που υποστήριζε ότι νέα επίθεση είχε προκαλέσει τη διακοπή της τροφοδοσίας.

Το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει μέσω του αγωγού, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το οποίο επικαλέστηκε πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Saudi Aramco και το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα του Bloomberg για σχολιασμό.

Η αντίδραση των αγορών

Οι εταιρείες πετρελαίου περιόρισαν τα κέρδη τους μετά τη δημοσιοποίηση της αναφοράς του Bloomberg. Προηγουμένως, οι τιμές σημείωναν άνοδο έως και 1,2% στον απόηχο των πρώτων ειδήσεων περί επίθεσης και διακοπής.

Μέχρι τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η Aramco είχε αυξήσει τις ροές μέσω του αγωγού σε ποσοστό άνω του 80% της συνολικής του χωρητικότητας, η οποία ανέρχεται σε 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Μετά τον εφοδιασμό των διυλιστηρίων στις δυτικές ακτές της Σαουδικής Αραβίας, περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα παρέμεναν διαθέσιμα για εξαγωγή.

Ο συγκεκριμένος αγωγός συνδέει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας με τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, επιτρέποντας στις εξαγωγές αργού πετρελαίου να παρακάμπτουν το Ορμούζ.