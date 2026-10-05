Φυλακές Τίρυνθας: Τούρκος κρατούμενος μεταφέρθηκε χωρίς συνοδεία στο νοσοκομείο

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Ένα πρωτοφανές και συνάμα απρόσμενο περιστατικό, που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας και τον τρόπο με τον οποίον πραγματοποιούνται οι μεταγωγές κρατουμένων, σημειώθηκε στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας.

Κρατούμενος τουρκικής υπηκοότητας, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο μέσα στις φυλακές, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο Άργους για ιατρικούς λόγους, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου.

Μόνοι τους οι διασώστες με τον Τούρκο μαφιόζο

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, η μεταγωγή του έγινε χωρίς τη συνοδεία σωφρονιστικών υπαλλήλων ή αστυνομικών, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο ασφαλείας, με συνέπεια οι διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια της διακομιδής, να μη γνωρίζουν ότι μεταφέρουν έναν άνθρωπο με πλούσια εγκληματική δράση, χωρίς ένοπλη συνοδεία.

Αντιλήφθηκαν… το λάθος δέκα λεπτά αργότερα

Σύμφωνα με πηγές, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι ήταν εκείνοι που κάλεσαν το ασθενοφόρο να τον παραλάβει και ειδοποίησαν τον υπαρχιφύλακα βάρδιας. Έπρεπε, ωστόσο, να περάσουν δέκα ολόκληρα λεπτά για να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι της βάρδιας φύλαξης ότι ο κρατούμενος βρισκόταν κυριολεκτικά και εκτός φυλακής και χωρίς συνοδεία.

Τότε ήταν που άρχισε ένας πραγματικός αγώνας δρόμου. Άρον – άρον επιστρατεύτηκε κλούβα και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι έσπευσαν στο νοσοκομείο για να παραλάβουν τον κρατούμενο και να τον συνοδεύσουν πίσω στις φυλακές.

Κραυγή αγωνίας στις φυλακές Νιγρίτας

Έπειτα από το περιστατικό στις φυλακές Νιγρίτας, όπου σημειώθηκε κινηματογραφική απόδραση στο Νοσοκομείο Σερρών, εύλογα εγείρονται ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούνται στις μεταγωγές κρατουμένων εκτός των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Η Ένωση Υπαλλήλων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Νιγρίτας με νέα της ανακοίνωση περιγράφει την κατάσταση στις φυλακές και ζητά άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, πριν σημειωθεί ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό. «Δεν θέλουμε η επόμενη ανακοίνωση του Σωματείου μας να είναι ανακοίνωση συλλυπητηρίων για έναν συνάδελφό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά. Καταγγέλλουν ότι 840 κρατούμενοι φυλάσσονται σε εγκαταστάσεις 600 θέσεων, υπάρχουν περίπου 40 διαθέσιμοι υπάλληλοι φύλαξης, ενώ κάνουν λόγο και για πλήρη απουσία ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού