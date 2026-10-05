Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκισης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός.