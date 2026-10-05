Ποιοι αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πότε θα διατυπώσει το αίτημα αποφυλάκισης ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός.

ΠΗΓΗ: Realnews

Διευρύνεται ο κύκλος των μαρτύρων, καθώς ο 32ος τακτικός ανακριτής επιχειρεί να συμπληρώσει, κομμάτι προς κομμάτι, το παζλ των τελευταίων ωρών του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, νέα πρόσωπα μπαίνουν στο κάδρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ την ίδια ώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και η έρευνα των ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν αποτελούν τα δύο κρίσιμα μέτωπα που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία της ανάκρισης.

58χρονου προφυλακισμένου γιατρού Η.Θ. Πρόκειται για μάρτυρες που εκτιμάται ότι έχουν γνώση για τον τρόπο με τον οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέληξε στο Μαζωνάκη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ορισμένοι από τους νέους μάρτυρες έχει ζητηθεί να εξεταστούν από την πλευρά τουροφυλακισμένου γιατρούΠρόκειται για μάρτυρες που εκτιμάται ότι έχουν γνώση για τον τρόπο με τον οποίο ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέληξε στο ιατρείο του Κολωνακίου, α λλά και, σύμφωνα με την υπεράσπιση του κατηγορούμενου γιατρού, μπορούν να επιβεβαιώσουν τον βασικό ισχυρισμό του, ότι δηλαδή μέχρι τις 16:15 δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση

Μεταξύ των μαρτύρων που ζητά ο Η. Θ. να κληθούν ήταν ο ασθενής τον οποίο ο γιατρός υποστηρίζει ότι εξέταζε πριν από την άφιξη του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το αίτημά του, αφού ολοκληρώθηκε η εξέταση και συνταγογράφησε, οι δύο άνδρες αποχώρησαν σχεδόν ταυτόχρονα από το ιατρείο, με τον γιατρό να κατευθύνεται σε εστιατόριο στο Κολωνάκι.

«Η εν λόγω κατάθεση θα αποδείξει ότι αφενός δεν είχα καμία συνεννόηση ή συνομιλία ούτε πρόταση θεραπευτική ή άλλη προς τον εκλιπόντα και επιπλέον θα αποδείξει ότι είμαι τόσο άσχετος με την παρουσία του στο συστεγαζόμενο ιατρείο και μου ήταν τόσο «αδιάφορο» ως περιστατικό (καθώς δεν συνδεόμουν καθόλου με αυτό) που, την ώρα που ο εκλιπών διάσημος καλλιτέχνης έφτανε στον χώρο, εγώ αψηφώντας τελείως το γεγονός έφυγα και πήγα -όπως είναι γνωστό στην ανάκριση από το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό- στο εστιατόριο, μη δίνοντας καμία σημασία στο ραντεβού του εκλιπόντος, προφανώς επειδή ουδόλως συσχετιζόμουν», υποστηρίζει ο γιατρός στην αίτησή του προς τον ανακριτή.

«Άθλιο κατασκεύασμα»

Η υπεράσπιση ζητά ακόμη να εξεταστεί και μια γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον 58χρονο στο εστιατόριο, προκειμένου να καταθέσει για τη συμπεριφορά του και εάν δέχθηκε οποιαδήποτε ενημέρωση για επείγον περιστατικό κατά τη διάρκεια του γεύματος. Η μαρτυρία αυτή θα «καταρρίψει το άθλιο κατασκεύασμα ότι εγώ επί μακρόν γνώριζα το παραμικρό που συνέβαινε και να καταθέσει περί της απολύτου ήρεμης ψυχικής μου κατάστασης και του ήρεμου παντελώς σε όλα του τα σημεία γεύματός μας και ότι κανείς δεν με πήρε, δεν μου επικοινώνησε κανένα επείγον συμβάν και ουδόλως εγώ είχα κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στο εστιατόριο μέχρι την αποχώρησή μου έστω οιαδήποτε γνώση επείγοντος που παρέλειψα να αποτρέψω», ισχυρίζεται ο Η. Θ.

Στον κατάλογο των μαρτύρων περιλαμβάνεται και η κόρη του Θ. Ο 58χρονος υποστηρίζει ότι η 18χρονη μπορεί να επιβεβαιώσει πως, όταν έφθασε στο ιατρείο, τον βρήκε στον καναπέ, χωρίς να έχει αντιληφθεί ότι εξελισσόταν κάποιο επείγον περιστατικό, αλλά και να περιγράψει όσα ακολούθησαν, όταν ο γιατρός κλήθηκε να βοηθήσει.

Παράλληλα, ζητά να ενταχθεί στη δικογραφία και το ηχογραφημένο τηλεφώνημα προς το ΕΚΑΒ, θεωρώντας ότι το περιεχόμενό του ενισχύει τους ισχυρισμούς του για τις ενέργειες που έκανε όταν αντιλήφθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης.

Διαφορετική πορεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πλέον η υπερασπιστική στρατηγική του Θ. Ο 58χρονος εκπροσωπείται από τον Νίκο Αγαπηνό, ενώ η σύζυγός του και συγκατηγορούμενή του, Ι. Γ., ακολουθεί διαφορετική νομική πορεία. Μετά την απομάκρυνση του Νίκου Αλεξανδρή από την υπόθεση, την 56χρονη γιατρό εκπροσωπεί πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής.

Η πλευρά Θ. υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε τον Μαζωνάκη, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του, δεν τον εξέτασε και δεν συμμετείχε στον σχεδιασμό ή στην πραγματοποίηση της θεραπείας του. Κατά τη θέση της υπεράσπισης, ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:15 και έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Επομένως, θεωρεί ότι αδίκως έχει προφυλακιστεί και ουσιαστικά «πληρώνει» τις ενδεχόμενες ευθύνες της συζύγου του, αλλά και τη δημοσιότητα που έχει πάρει η υπόθεση, λόγω του θανάτου του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Οσον αφορά την κατάθεση αίτησης αποφυλάκισης, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού αναμένει πρώτα να λάβει στα χέρια της κρίσιμα ευρήματα της έρευνας, μεταξύ των οποίων τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Εφόσον, όπως εκτιμά η πλευρά του, τα νέα στοιχεία ενισχύσουν τους ισχυρισμούς του περί μη συμμετοχής στη θεραπεία, θα αξιοποιηθούν στο αίτημα αποφυλάκισης.

Μεγάλο ενδιαφέρον, όμως, παρουσιάζουν και όσα ισχυρίζεται, στη 18σέλιδη απολογία της, η Ι. Γ., τόσο για την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζωνάκη, όσο και γιατί δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. «Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο», απάντησε στο ερώτημα, γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή, ενώ κατηγόρησε τους διασώστες του ΕΚΑΒ για αυτό: «Μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω επειδή δεν υπήρχε χώρος».

Οπως ισχυρίστηκε, γνώριζε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Μαζωνάκη, ενώ ως πιθανή αιτία της ανακοπής ανέφερε τη χρήση ουσιών: «Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον Η. Αρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ, ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω με βεβαιότητα, γιατί έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης. Αυτό δεν το έχει βρει ούτε ο ιατροδικαστής. Υπάρχει όμως μια παθολογία, η ασταθής στηθάγχη prinzmetal, η οποία συνδέεται με τη χρήση κοκαΐνης και θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή».

Το βάρος πέφτει πλέον στις εργαστηριακές εξετάσεις, καθώς η νεκροψία-νεκροτομή δεν έδωσε συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το ζήτημα της προποφόλης, μετά τις τελευταίες μαρτυρικές καταθέσεις. Η 56χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου στην Καρνεάδου υποστήριξε ότι, έπειτα από υπόδειξη της Γ., τηλεφώνησε σε αναισθησιολόγο για να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο. Εγώ έκανα το τηλεφώνημα σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε. Η μαρτυρία της «καίει» τη Γ., που υποστηρίζει ότι δεν έγινε μέθη στον Μαζωνάκη.

Ακόμη, η 56χρονη νοσηλεύτρια ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή ότι η γιατρός της τηλεφώνησε πριν από την κατάθεσή της στην Αστυνομία και της ζήτησε «να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Εκείνη την ημέρα ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση, που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη».

«Φως» στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν οι εξετάσεις, με τις ιστολογικές ωστόσο να έχουν καθυστερήσει λόγω της λήξης της εξάμηνης σύμβασης του παθολογοανατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορίστηκε τακτικός καθηγητής του ΕΚΠΑ ώστε να ξεπεραστεί το κώλυμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Μαζί με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών θα συμπληρώσουν την εικόνα.

Παράλληλα, ανοίγει ένα κεφάλαιο στην έρευνα, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών να δώσει το «πράσινο φως» για την άρση του απορρήτου έξι κινητών τηλεφώνων, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν ένας σκληρός δίσκος και ένα usb.

Τα έξι τηλέφωνα συνδέονται με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, δύο γραμματείς, μία νοσηλεύτρια και τον ίδιο τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η έρευνα καλύπτει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

«Δεν είναι καλά»

Οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου έχουν ήδη προσθέσει νέα στοιχεία στη δικογραφία για το τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου. Μια 53χρονη νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι «βρισκόμουν στον χώρο και έμπαινα και έβγαινα από το δωμάτιο που γινόταν η πλασμαφαίρεση. Μπήκα δύο φορές στο δωμάτιο που ήταν ο Μαζωνάκης για να βοηθήσω τη γιατρό, μέσα σε διάστημα μισής ώρας.

Μαζί μου έμπαινε και η άλλη νοσηλεύτρια και βοηθήσαμε τον τραγουδιστή σε διαδικαστικά θέματα. Στην αρχή της θεραπείας ο Μαζωνάκης ήταν καλά, αλλά τις επόμενες φορές που μπήκα στον χώρο δεν είχε την ίδια εικόνα. Δεν μπορούσα όμως να καταλάβω ότι κάτι του συμβαίνει. Οταν έγινε το περιστατικό, η γιατρός πήγε στον άνδρα της και είπε «ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά”. Μετά επικράτησε πανικός. Ηρθε το ΕΚΑΒ και μας έκανε εντύπωση, ότι ουδείς από τους γιατρούς συνόδευσε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο».

Η διασώστρια

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ είπε στον κατάθεσή της στον ανακριτή: «Στις 16:23 λάβαμε σήμα από το κέντρο να μεταβούμε στην οδό Καρνεάδου 11 στο Κολωνάκι, διότι υπήρχε άνδρας ηλικίας 55 ετών, ο οποίος υπέστη ανακοπή καρδιάς. Άμεσα με τον συνάδελφο μεταβήκαμε στο σημείο και φτάσαμε στις 16:26. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο, ο Η. Θ. του έκανε ΚΑΡΠΑ, ενώ αυτός βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι φορώντας ένα εσώρουχο και μία κοντομάνικη μπλούζα. Διαπιστώσαμε ότι ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση άμφω. Συνεχίσαμε να του κάνουμε ΚΑΡΠΑ, ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος έδειξε ότι βρίσκεται σε ασυστολία.

Στη συνέχεια, τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και κάναμε χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού. Ενημερωθήκαμε ότι ο γιατρός έκανε για διάστημα 10 λεπτών ΚΑΡΠΑ πριν φθάσουμε, ενώ του είχαν χορηγήσει και ένα μιλιγκράμ αδρεναλίνη. Ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία στην καρδιά, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί ο τρίτος κύκλος του πρωτοκόλλου. Μετά το τέλος του τρίτου κύκλου, ο ασθενής συνέχιζε να παρουσιάζει ασυστολία και στις 16:40 ξεκίνησε η μεταφορά του στο νοσοκομείο Ελπίς. Κανένας από τους γιατρούς του ιατρείου δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Εμείς τηρήσαμε απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις».