«Mega» μπλακ άουτ στο κέντρο του Λονδίνου: Χωρίς ρεύμα 32 περιοχές της πόλης

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Μεγάλη διακοπή ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (5/10) σε περιοχές του κεντρικού και ανατολικού Λονδίνου, μετά από βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με την UK Power Networks (UKPN), η οποία διαχειρίζεται τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στο Λονδίνο, τη Νοτιοανατολική και την Ανατολική Αγγλία, περίπου 32 ταχυδρομικοί κώδικες επηρεάστηκαν από τη διακοπή, αφήνοντας χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η διακοπή προκλήθηκε από βλάβη σε υπόγειο καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε περίπου στις 10:32 το πρωί, προκαλώντας προβλήματα σε κατοίκους, εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ότι οι ηλεκτρονικές οθόνες στον σταθμό Liverpool Street του Λονδίνου είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα προβλήματα στο Shoreditch και σε άλλες περιοχές του ανατολικού Λονδίνου. Σε γραφεία, η διακοπή της ηλεκτροδότησης είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η σύνδεση Wi-Fi, ενώ οι οθόνες των υπολογιστών έσβησαν, προκαλώντας προσωρινή διακοπή της λειτουργίας τους.

Συνεργεία της εταιρείας βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, σύμφωνα με τον Independent.

Οι περιοχές που επηρεάζονται

Οι ταχυδρομικοί κώδικες που έχουν επηρεαστεί είναι:

E1 5

E1 6

E1 7

E2 0

E2 8

E2 9

E5 0

E8 1

E8 2

E8 3

E8 4

E9 5

E9 6

E9 7

EC2A 1

EC2A 2

EC2A 3

EC2A 4

EC2M 3

EC2M 4

EC3A 7

IG3 8

N1 0

N1 1

N1 2

N1 3

N1 4

N1 5

N1 7

N1 8

N5 2

NW8 7

W2 3

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη διακοπή ρεύματος.

Οι οδηγίες της βρετανικής κυβέρνησης για τις διακοπές ρεύματος

Με αφορμή περιστατικά διακοπής ηλεκτροδότησης, η βρετανική κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες προς τους πολίτες για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Οι Αρχές συνιστούν στα νοικοκυριά να διαθέτουν έναν φακό με μπαταρίες ή έναν φακό χειροκίνητης φόρτισης, καθώς και απόθεμα εμφιαλωμένου νερού και μη ευπαθών τροφίμων που δεν χρειάζονται μαγείρεμα.

Στα τρόφιμα που προτείνονται περιλαμβάνονται έτοιμα προς κατανάλωση κονσερβοποιημένα κρέατα, φρούτα και λαχανικά, ενώ οι πολίτες καλούνται να έχουν διαθέσιμο και ανοιχτήρι για τις κονσέρβες.

Παράλληλα, όσοι δικαιούνται πρόσθετη υποστήριξη κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος καλούνται να εγγραφούν στο Priority Service Register του παρόχου ενέργειάς τους.