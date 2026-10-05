Πέτρος Παππάς στον Realfm 97,8: Μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, μπορεί να υπάρχει μία αξιόπιστη πολιτική εναλλαγή – Το δίπολο «Μητσοτάκης-Τσίπρας» έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο

Για τις «μεταγραφές» που γίνονται στο ΠΑΣΟΚ, τον εκλογικό στόχο του κόμματος, την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, καθώς και την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, μίλησε ο Πέτρος Παππάς στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97.8.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται αμφίπλευρα. Θα θυμίσω παλαιότερες διευρύνσεις, με τον κ. Ανδριανόπουλο, τον κ. Μάνο, την προσχώρηση του Μίμη Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Όλο αυτό ακριβώς εκφράζει την ανάγκη των καιρών, καθώς είχαμε τη διάλυση στην πραγματικότητα του ΣΥΡΙΖΑ, από τον πρώην προέδρό του. Αυτός ήταν ο σκοπός του. Μηχανορραφούσε δύο χρόνια για να διαλύσει έναν πολιτικό χώρο και η Κεντροαριστερά, το ΠΑΣΟΚ, η μεγάλη προοδευτική παράταξη, προσπαθεί να ανασυνθέσει αυτό τον χώρο και να εκφράσει την ανάγκη της κοινωνίας. Γιατί είναι μια ανάγκη της κοινωνίας, ο προοδευτικός πόλος να εκφραστεί από έναν χώρο, ο οποίος έχει και τη σοβαρότητα και την ιστορική συνέχεια. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται αυτή η διαδικασία της κομματικής μετακίνησης των στελεχών – γιατί ιδεολογική μετακίνηση δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι όλοι άνθρωποι που έρχονται στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι συνεπείς στις ιδέες τους και σε αυτά για τα οποία μας ψήφισαν οι άνθρωποι, οι οποίοι μας έδωσαν την εντολή να είμαστε στη Βουλή. Νομίζω ότι εκφράζει αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και είναι θετικό που γίνεται από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι ο μόνος σοβαρός εκφραστής του προοδευτικού χώρου αυτή τη στιγμή» τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις προσχωρήσεις του τελευταίου διαστήματος στο κόμμα.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι φαίνεται γίνεται ντέρμπι για τη δεύτερη θέση, με βάση τις δημοσκοπήσεις, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διεκδικεί τη δεύτερη θέση, αλλά την πρώτη και υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ υποεκτιμάται συστηματικά και διαχρονικά στις δημοσκοπήσεις. «Το 2023 πολλοί δημοσκόποι του έδιναν ποσοστά της τάξης του 8%, πήρε σχεδόν 12%, πήρε δηλαδή 50% πάνω, ίσως γιατί δεν μετράνε καλά την επαρχία ή δεν υπάρχει αντιπροσωπευτικό, επαρκές δείγμα, καθώς στην επαρχία το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ υψηλά ποσοστά. Από ό,τι ακούμε από τοπικές δημοσκοπήσεις που γίνονται, το ΠΑΣΟΚ είναι ακόμα και πρώτο σε περιφερειακούς νομούς. Από εκεί και πέρα, ο στόχος μας είναι να πάμε πολύ ψηλότερα και πολύ καλύτερα και νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που αξίζει λόγω του προγράμματος, της σοβαρότητας των στελεχών και του γεγονότος ότι σέρνει την κυβέρνηση στο να ακολουθήσει αυτά τα οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, έστω και με ημίμετρα. Μιλάω για τις 120 δόσεις, για τις χρεώσεις των τραπεζών, για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τα οποία η κυβέρνηση ακολούθησε τελικά τις πολιτικές τις οποίες πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, και στις οποίες εμείς επιμέναμε και μας έλεγαν ότι θα τινάξουμε τον προϋπολογισμό στην αέρα και ότι δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά. Επίσης, στην πραγματικότητα είναι το μόνο κόμμα που ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην κυβέρνηση. Οδήγησε σε παραιτήσεις υπουργών, ανέδειξε με συνέπεια σκάνδαλα τεράστια τα οποία πλήγωσαν την ελληνική κοινωνία. Για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ανταμειφθεί εκλογικά και η δεύτερη θέση είναι το ελάχιστο. Ο στόχος δεν είναι αυτός, ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή που μπορεί να έρθει από το ΠΑΣΟΚ».

Το ενδεχόμενο συνεργασιών

Ερωτηθείς εάν θα έπρεπε να είχε επιδιωχθεί η δημιουργία μίας ευρύτερης «δημοκρατικής παράταξης», με συνεννόηση Ανδρουλάκη – Τσίπρα, αφού ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, εξαπέλυσε πυρά κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του πρώην πρωθυπουργού.

«Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιδεολογικό πυρήνα και λέει ότι δεν είναι και όμορος χώρος του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα άγεται και φέρεται από τις διαθέσεις και τις βουλήσεις του κ. Τσίπρα. Δεν βλέπω εγώ σοβαρότητα σε αυτόν τον χώρο και αξιοπιστία, γιατί στερείται αξιοπιστίας και το πρόσωπο του κ. Τσίπρα, που δημιούργησε το κενό στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε αυτό το κενό και επί 2,5 χρόνια σιώπησε, ενώ ο ελληνικός λαός τον είχε θέσει στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα έρχεται, έναν χρόνο μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, και μας λέει ότι κομίζει δήθεν κάτι καινούργιο. Μπορεί να προσπαθήσει οτιδήποτε, αλλά κρίνεται για την αξιοπιστία του. Δεν αφήνεις τις κακές στιγμές με το να συνεχίζεις να λες τις ίδιες ασυναρτησίες, να μην έχεις ένα πρόγραμμα που μπορείς να υποστηρίξεις και να λένε τα στελέχη σου ή εσύ ο ίδιος πράγματα που δεν συνάδουν με ένα σοβαρό κόμμα, που ξέρει τι θέλει και πού θέλει να οδηγήσει τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο, μπορεί να υπάρχει μία αξιόπιστη, σοβαρή πολιτική εναλλαγή. Το δίπολο Μητσοτάκης-Τσίπρας έχει εξαντλήσει τον ιστορικό του κύκλο και έχει δείξει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες» υπογράμμισε ο κ. Παππάς.

«Το δικό μας πρόγραμμα είναι πολύ συγκεκριμένο και μιλά για παράδειγμα για κοινωνικές παρεμβάσεις, για την επαναφορά του ΕΚΑΣ, για την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό. Όλα αυτά δεν τα ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα ή τουλάχιστον από το κόμμα του κ. Τσίπρα» πρόσθεσε σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ συγκεκριμένη στόχευση με το πρόγραμμά του και κάνοντας λόγο για μεγάλες διαφορές με αυτό της ΕΛΑΣ.

Ερωτηθείς με ποιον θα συμμαχήσει το ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά, σε περίπτωση που είναι πρώτο στις εκλογές, τόνισε: «Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και ο ελληνικός λαός πει ότι θέλει να ηγηθεί το ΠΑΣΟΚ αυτής της προσπάθειας, θα βάλει την ατζέντα το ΠΑΣΟΚ και αν υπάρχουν κόμματα στο δημοκρατικό τόξο που θέλουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμα του και αναγνωρίσουν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ στον δημοκρατικό χώρο, προφανώς θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχουν αυτά τα κόμματα ή συνεχίζουν να λένε τους ίδιους παραλογισμούς με αυτούς που ακούμε από το κόμμα του κ. Τσίπρα, τότε το ΠΑΣΟΚ αν έχει και την πρώτη θέση, θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Ακούγεται μακρινό, ουτοπικό, ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά αν αναλογιστούμε το πολιτικό σκηνικό, τη ρευστότητά του, το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου έχει 23-24% σε κάποιες μετρήσεις και έρχεται και το κόμμα του κ. Σαμαρά το οποίο θα αναδιατάξει το πολιτικό σκηνικό, θα δούμε λοιπόν πόσο εφικτά ή ανέφικτα είναι όλα αυτά τα οποία συζητάμε».

Τι είπε για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο

Τέλος, σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, επισήμανε ότι κάθε διπλωματική επαφή είναι χρήσιμη, και συμπλήρωσε: «Προφανώς η Ελλάδα πρέπει με μεγάλη σαφήνεια να βάλει τις κόκκινες γραμμές της, να διαλύσει τις όποιες σκιές υπάρχουν σε σχέση και με τις αποκαλύψεις που έγιναν από την Αμερική για τις τοποθετήσεις της Αμερικανίδας πρέσβεως, και γενικότερα για το πώς η Ελλάδα τοποθετείται».

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα οφείλει να παίξει τα διαπραγματευτικά χαρτιά που έχει, αναδεικνύοντας τον γεωστρατηγικό της ρόλο και τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είναι νομίζω καιρός απλά να δείχνουμε καλή διάθεση, όταν έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος μας απειλεί καθημερινά, μας απειλεί ότι αν ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τότε θα μας επιτεθεί με κάποιον τρόπο ή υπάρχει απειλή πολέμου. Πρέπει να κάνουμε μια περήφανη εξωτερική πολιτική και πολυδιάστατη, να μην είμαστε yes man κανενός. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στρατηγικός μας σύμμαχος, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα πρέπει να έχει μια στάση περισσότερο τολμηρή στην εξωτερική μας πολιτική και να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις, κάτι που κάνει η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς, και στην εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς περιμένουμε πρώτα να γίνουν τα πράγματα, τουρκολιβυκά σύμφωνα κτλ. και μετά να αντιδράσουμε».