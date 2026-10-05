Ευάγγελος Αποστολάκης: Εντάσσεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Η συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάχθηκε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κινήματος, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Βουλευτή, τονίζοντας την εμπειρία και το ήθος του, ενώ ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι η απόφαση δεν ήταν εύκολη και ότι πηγαίνει «κόντρα στο κύμα» για το καλό της χώρας.

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Πολιτική

Ανδρουλάκης- Αποστολάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε την ένταξη του Ευάγγελου Αποστολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.
  • Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Βουλευτή, επαινώντας τον ναύαρχο ε.α. για το ήθος, τη νηφαλιότητα και την αποφασιστικότητά του, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα συμβάλει στην αμυντική πολιτική του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο κ. Αποστολάκης δήλωσε ότι ανταποκρίνεται στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συνεργασία, τονίζοντας πως «δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα».

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Τον Ευάγγελο Αποστολάκη συνάντησε το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας την ένταξή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

«Καλωσορίζω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη. Τον ναύαρχο ε.α. που στη μακρά του πορεία στις Ένοπλες Δυνάμεις διακρίθηκε για το ήθος του, τη νηφαλιότητα του και την αποφασιστικότητά του. Έχει διατελέσει αρχηγός ΓΕΝ, αρχηγός ΓΕΕΘΑ και υπουργός Εθνικής Άμυνας και χαίρει διακομματικού σεβασμού. Είμαι σίγουρος ότι με τις γνώσεις του θα συμβάλλει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μια σύγχρονη εθνική αμυντική πολιτική αλλά και στον αγώνα μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ναύαρχε, καλώς ήρθες», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ανδρουλάκης - Αποστολάκης

Αποστολάκης: Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα – Πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι

Από την πλευρά του ο κ. Αποστολάκης, επισήμανε:

«Ανταποκρίνομαι στην πρόσκληση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκου Ανδρουλάκη, για συνεργασία και συστράτευση για το καλό της χώρας, προκειμένου να αποκτήσει προοπτική. Δεν ήταν εύκολη απόφαση για μένα. Όμως, πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Αρνούμαι τις αποστρατεύσεις, τις προσωπικές λύσεις και τα επιτακτικά κελεύσματα, τα οποία δεν δέχομαι. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις ώστε όλοι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα σύγχρονη, ισχυρή και περήφανη. Πρόεδρε, η πρόσκληση σου είναι πρόκληση για συνεργασία και αγώνα».

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