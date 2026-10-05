Τσουκαλάς: Πατριωτική πολιτική είναι να ασκεί η κυβέρνηση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας – Μέχρι τώρα οι επιστολές του πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

Σφοδρή κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς όσον αφορά στο πεδίο των ελληνοτουρκικών άσκησε την Δευτέρα (5/10) ο Κώστας Τσουκαλάς ο οποίος τόνισε ότι «πατριωτική θέση είναι να έχεις κυβέρνηση ως χώρα που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, ανέφερε ειδικότερα ότι «η κυβέρνηση, καθ’ ομολογίαν του κ. Συρίγου υποχώρησε μάλιστα δύο φορές σε εθνικά θέματα, τόσο το Νοέμβριο όσο και τον Ιούλιο του 2024», ενώ εκτίμησε ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων συμφωνεί με αυτήν τη θέση και δεν ρίχνει ευθύνες στην Κύπρο «όπως υποστήριζε η κυβέρνηση».

«Πατριωτική θέση είναι να έχεις κυβέρνηση ως χώρα που ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο για δύο χρόνια δεν είχε χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου στη Κάσο». Ανέφερε ειδικότερα ότι «η υποχώρηση της κυβέρνησης είναι στην Κάσο, είναι στους χάρτες που η Τουρκία εκδίδει και δεν υπάρχει αντίδραση». Στο ίδιο πλαίσιο είπε ότι «στο Ευρωκοινοβούλιο υπήρξε ψήφισμα μετά από πρόταση των Σοσιαλιστών, που το στήριξε και το Λαϊκό Κόμμα, κατά της προκλητικότητας της Τουρκίας». «Δύο μέρες μετά», συνέχισε, «είχε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είπαμε στον πρωθυπουργό, να πάει με τη δύναμη που του δίνει το ψήφισμα – με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος το προτείναμε – και να θέσει το θέμα αυτό ώστε να υπάρξει αντίστοιχη καταδίκη και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν το έκανε ο πρωθυπουργός και όταν οι Ευρωπαίοι εταίροι βλέπουν να μην είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτά τα πράγματα, τότε και εκείνοι υποτιμούν τη σημασία των κόκκινων γραμμών για εμάς».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «μέχρι τώρα ο πρωθυπουργός στέλνει επιστολές αλλά δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα ακούσαμε την κ. φον ντερ Λάιεν να κάνει δήλωση για τα Σκόπια. Οι επιστολές του πρωθυπουργού έως τώρα μένουν στο “διαβάστηκε”».

Με αφορμή τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος εσωτερική υπόθεση της ΝΔ. Είπε ότι «η Νέα Δημοκρατία προφανώς είναι μια ιστορική παράταξη και σήμερα έχει την γιορτή της – ιστορική με την έννοια ότι πράγματι έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο με αρνητικά και τα θετικά, όπως όλες οι παρατάξεις» και πως «για εμάς είναι ο πολιτικός μας αντίπαλος η Νέα Δημοκρατία». Σχολίασε πως το αν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς ή όχι, αφορά τη «δεξιά πολυκατοικία».

Τόνισε σε κάθε περίπτωση ότι «όποιος θέλει κυβέρνητικη πολιτική αλλαγή, το να πάει σε επιλογές που θέτουν το θέμα του προσώπου του πρωθυπουργού, δεν αρκεί» και πως «αν θέλει να αλλάξει η κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσει ένα κόμμα που μπορεί να αλλάξει πολιτική». Σημείωσε ότι για όποιον θέλει αλλαγή η επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ, «που απευθύνεται και στον κόσμο του Κέντρου, και της αριστεράς, και της κεντροαριστεράς, αλλά και στον συντηρητικό ψηφοφόρο που θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία και μια πολιτική πιο πατριωτική». «Το ΠΑΣΟΚ είναι το μεγαλύτερο πατριωτικό κόμμα της χώρας. Είμαστε το κόμμα που έκανε πράξη την εθνική ανεξαρτησία με πολιτικές πολυδιάστατες, που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, που κατάφερε την είσοδο της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό», συμπλήρωσε.

Σε ό,τι αφορά στην ακρίβεια στα καύσιμα, ο κ. Τσουκαλάς επανάφερε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αξιοποίηση των αυξημένων εσόδων από τον ΦΠΑ ως προσωρινή ελάφρυνση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. «Μέχρι τώρα τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ συνολικά είναι 1,2, δισ. ευρώ. Όταν έχω υπερέσοδα, τα οποία δεν είναι προβλεπόμενα, έχω την δυνατότητα να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω», τόνισε.