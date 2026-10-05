Δίκη για τα Τέμπη: «Οι 57 δεν σκοτώθηκαν από αμέλεια, υπήρχε δόλος» κατέθεσε η Δέσποινα Γκανίδου

«Οι 57 σκοτώθηκαν όχι από αμέλεια. Υπήρχε δόλος και από την Hellenic Train και από το Υπουργείο» τόνισε, μεταξύ άλλων, η μητέρα του 22χρονου φοιτητή Γεώργιου Παπάζογλου, ενός εκ των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, σε μία κατάθεση χείμαρρο, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Λάρισας.

Η Δέσποινα Γκανίδου αναφέρθηκε σε κάθε πτυχή της δικογραφίας, για τις συνθήκες της σύγκρουσης, την έρευνα του εφέτη ανακριτή, την πυρόσφαιρα αλλά και τις παρεμβάσεις που έγιναν στον τόπο της σύγκρουσης, υπογραμμίζοντας πως «θεωρώ ότι ο Καραμανλής ήταν ο νούμερο ένα υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών».

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα larissanet.gr, η η Δέσποινα Γκανίδου αφού εξέφρασε αρχικά το παράπονό της για την απουσία των κατηγορουμένων από την δίκη αναφέρθηκε στις πρώτες ώρες που πληροφορήθηκε για την σύγκρουση και στην αγωνία της να μάθει πως πέθανε ο γιος της.

«Θεωρώ ότι ο Καραμανλής ήταν ο νούμερο ένα υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών»

«Αναγκαστήκαμε εμείς οι συγγενείς να γίνουμε ερευνητές. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια η Πολιτεία ήταν απέναντί μας. Με την σύγκρουση φάνηκε ότι δεν λειτουργεί κανένα σύστημα ασφαλείας. Όλα τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο ήταν γνωστά. Υπήρχαν επιστολές που προειδοποιούσαν για την κατάσταση. Δυστυχώς αδιαφορούσαν και τα πετούσαν στον κάλαθο των αχρήστων όλες αυτές τις προειδοποιήσεις. Θεωρώ ότι ο Καραμανλής ήταν ο νούμερο ένα υπεύθυνος για το έγκλημα των Τεμπών. Τα στελέχη του ΟΣΕ όφειλαν να αναθεωρήσουν τον Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην κατάθεσή της.

Στη συνέχεια στάθηκε στις επιμέρους ευθύνες των κατηγορουμένων, για την μετάταξη του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας, την απουσία δεύτερου σταθμάρχη, την μη υλοποίηση της σύμβασης 717 και την απουσία εποπτικού ελέγχου. «Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτει 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί».

Ακολούθως, μίλησε για την υπόθεση του «μπαζώματος» και το θέμα της πυρόσφαιρας. «Με το μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα στο ηχητικό του 112 την Φραντσέσκα να φωνάζει δεν έχω οξυγόνο. Είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχειώνει. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες. Πόσο βασανίστηκε το παιδί μου» τόνισε η κα Γκανίδου και επεσήμανε πως θα έρεπε να υπήρχε μια ομάδα ανακριτών για την υπόθεση και όχι να έχει αναλάβει την υπόθεση μόνο ένας ανακριτής.

«Η δικογραφία είναι ελλιπής. Οι ολιγωρίες του ανακριτή είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία» ανέφερε η κα Γκανίδου ενώ για την τεχνική έκθεση του Paul Jowett στον οποίο είχαν απευθυνθεί οι συγγενείς για το θέμα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς και κατέληγε ως συμπέρασμα στα έλαια σιλικόνης επεσήμανε πως αποφάσισαν να μην την καταθέσουν γιατί θεώρησαν πως ήταν «πρόχειρη» και «γρήγορη», στηριζόμενη σε λάθος δεδομένα.

«Οι 57 σκοτώθηκαν όχι από αμέλεια. Υπήρχε δόλος και από την Hellenic Train και από το Υπουργείο. Η κρατική αμέλεια, το ρουσφέτι και η ατιμωρησία οδήγησαν στα Τέμπη» τόνισε η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, ζητώντας από το δικαστήριο να κλητεύσει τους μάρτυρες που ζήτησε η πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας, να διαλευκάνει «πλήρως» τα αίτια της πυρόσφαιρας και της φωτιάς, να απαγγείλει τις «δίκαιες» κατηγορίες και να διατάξει την εξέταση των οσταρίων και την ταυτοποίηση τους.

«Είστε η μόνη μας ελπίδα»

«Ακόμα και μια τρίχα του παιδιού μου είναι πολύτιμη για μας» ανέφερε η κα Γκανίδου κλείνοντας, απευθυνόμενη στο δικαστήριο: «Είστε η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Για να μην υπάρχουν άλλα Τέμπη. Για να ησυχάσει η ψυχούλα του Γιωργάκη μου και να ησυχάσουμε και εμείς».

Νωρίτερα κατέθεσε ο πατέρας του Γιώργου Παπάζογλου, Λυσίμαχος Παπάζογλου και στη συνέχεια οι γονείς του Νικήτα Καραθεοδώρου, ο οποίος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν χάσει την ζωή του στα Τέμπη.

«Δεν μπορείς να νοηματοδοτήσεις αυτή την απώλεια»

«Είναι αλλιώς να χάνεις το παιδί σου στο καθήκον και αλλιώς αυτό που έγινε σε μας. Δεν μπορείς να νοηματοδοτήσεις αυτή την απώλεια. Δεν έχει νόημα αυτό που έγινε και για αυτό δεν μπορεί να το ενσωματώσει το μυαλό μας και το είναι μας. Χάθηκε αυτός ο κόσμος γιατί όλη αυτή η αλυσίδα που ονομάζουμε ελληνικό σιδηρόδρομο ήταν σάπια» κατέθεσε ο Αθανάσιος Καραθεοδώρου, πατέρας του Νικήτα.

Η δίκη είναι σε εξέλιξη.