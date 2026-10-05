Νέα Ιωνία: Κακουργηματική δίωξη στον 35χρονο που επιτέθηκε άγρια σε οδηγό ταξί, κόβοντάς της το αυτί

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για ένα πλημμέλημα, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 35χρονου που συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε βάρος οδηγού ταξί, τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10) στη Νέα Ιωνία.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται όπως έγραψε το enikos.gr, να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος έχει ήδη προσκομίσει στις Αρχές ιατρικό έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση

Για έναν διαπληκτισμό που ξεκίνησε από την πληρωμή της διαδρομής έκανε λόγο η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Ουσιαστικά προηγήθηκε, όπως μας αναφέρθηκε από το ίδιο το θύμα, ένας διαπληκτισμός μεταξύ τους για τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο εξόφλησης του ποσού που έπρεπε να δοθεί στον οδηγό για τη συγκεκριμένη κούρσα. Επιτέθηκε σε αυτή τη γυναίκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Δημογλίδου.

Η επίθεση σταμάτησε μετά την παρέμβαση περίοικων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., χρειάστηκαν αρκετά άτομα για να ακινητοποιήσουν τον 35χρονο μέχρι να ενημερωθεί και να φτάσει στο σημείο η Ελληνική Αστυνομία.

Η 54χρονη οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εξαιτίας των βαριών σωματικών τραυμάτων που υπέστη.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα εάν υπάρχει προηγούμενο είτε ποινικό είτε σχετιζόμενο με ψυχιατρικό ιστορικό.

«Κάτι το οποίο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το αρχείο της Αστυνομίας», διευκρίνισε η κα Δημογλίδου, επισημαίνοντας ότι η απουσία σχετικής καταγραφής δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Δεν υπάρχει εξήγηση για μία τέτοιου είδους επίθεση» λέει η Δημογλίδου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. ρωτήθηκε και για το τι είπε ο 35χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του και εάν έδωσε κάποια εξήγηση για την επίθεση.

«Δεν έχει εξήγηση το περιστατικό και δεν νομίζω ότι υπάρχει εξήγηση για μία τέτοιου είδους απρόκλητη επίθεση. Οποιαδήποτε και αν είναι η διαφωνία με έναν άνθρωπο», σημείωσε.

«Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική» λέει το θύμα

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε την Κυριακή (5/10) η οδηγός στην εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα», πρότεινε στον επιβάτη να μετακινηθούν σε άλλο σημείο προκειμένου να βρεθεί σήμα και, αφού πραγματοποιηθεί η πληρωμή, να τον επιστρέψει στο σπίτι του.

Όπως ανέφερε, χρειάστηκαν περίπου 15 λεπτά μέχρι να καταστεί δυνατή η συναλλαγή. Κατά την επιστροφή προς το σπίτι του 35χρονου, η 54χρονη τού συνέστησε να έχει μαζί του μετρητά σε περίπτωση που παρουσιαστεί ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Αφού τον φτάνω εκεί που ήταν το σπίτι του, μου ζήτησε να βάλει κάρτα και δεν έπιανε. Μου λέει: “Πάμε λίγο πιο κάτω, πάμε λίγο πιο κάτω”. Τέλος πάντων, ένα τέταρτο περίπου προσπαθούσαμε να βρούμε σήμα να πιάσει. Λέω: “Καλά, αυτός τώρα θα τσαντιστεί, θα σηκωθεί να φύγει, δεν θα με πληρώσει κιόλας”. Βρίσκουμε το σήμα, κάνω το POS και κάνω αναστροφή να γυρίσω προς το σπίτι του. Του λέω: “Αφού ξέρετε ότι έχετε πρόβλημα με το σήμα στο σπίτι, φροντίστε να έχετε μετρητά”».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της 54χρονης, ο 35χρονος αντέδρασε έντονα, άρχισε να χτυπά τα τζάμια του ταξί και την έπιασε από τον λαιμό. Η γυναίκα ανέφερε ότι ο επιβάτης την ακινητοποίησε στο κάθισμα και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο αυτί, ενώ παράλληλα την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει.

«Με πιάνει από τον λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθισμα και, στην προσπάθειά μου να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Μου κρατάει το χέρι πίσω και μετά κάνει μία έτσι και μου δαγκώνει το αυτί. Με κρατάει με δαγκωμένο το αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι “φεύγω”, ότι εκείνη την ώρα είναι η τελευταία μου μέρα. Μου λέει αυτή την ατάκα: “Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω”».

Η 54χρονη ανέφερε ότι προσπάθησε να καλέσει σε βοήθεια πατώντας επανειλημμένα την κόρνα και φωνάζοντας, ενώ είχε ήδη ανοίξει την πόρτα του οχήματος για να διαφύγει.

«Δεν μπορούσα να φύγω, γιατί μου είχε δαγκωμένο το αυτί. Με το άλλο μου χέρι πατάω κόρνες, φωνάζω “βοήθεια”. Έχω ανοίξει την πόρτα… τραβάω το κεφάλι μου. Πάνω σε αυτό το τράβηγμα, ίσως και με αυτό το δάγκωμα το δικό του, είχε δέσει το στόμα του λες και ήταν λαμπραντόρ. Και μου κόβει το αυτί, μου κόβει το πτερύγιο, κόβει το κομμάτι αυτό που είχε στο στόμα του».

Βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» καταγράφει τη γυναίκα να φωνάζει «βοήθεια», ενώ ακούγεται ο 35χρονος να της λέει: «Σε έφαγα».

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Μετά την αποκόλληση τμήματος του αυτιού της, η 54χρονη κατάφερε να βγει από το ταξί. Ο 35χρονος, σύμφωνα με την περιγραφή της, συνέχισε να την καταδιώκει γύρω από το όχημα.

Κάτοικοι της περιοχής βγήκαν από τα σπίτια τους όταν άκουσαν τις φωνές της. Σύμφωνα με την 54χρονη, χρειάστηκε η παρέμβαση πέντε ατόμων προκειμένου να περιοριστεί ο 35χρονος.

«Είδαν το κομμένο μου αυτί και νόμιζαν ότι με έκοψε με μαχαίρι. Πού να διανοηθούν ότι κόπηκε το αυτί μου από τα δόντια του. Δόξα τω Θεώ, ζω… Έτσι όπως κοίταζα στο αυτοκίνητο, βρήκα το κομμένο μου αυτί, το έδωσα στην Αστυνομία, το έβαλαν σε πάγο, μήπως και γίνει η ένωση, αλλά τελικά δεν μπορούσε να γίνει και είμαι με κομμένο αυτί».

Η γυναίκα περιέγραψε την εμπειρία της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ νόμιζα ότι έπαιρνα μέρος σε ταινία κανιβαλική. Με έναν τρελό κανίβαλο».

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Το χρονικό της ακραίας επίθεσης

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Δεμιρδεσίου. Η 54χρονη οδηγός είχε παραλάβει τον 35χρονο από την Κυψέλη και τον μετέφερε στη Νέα Ιωνία.

Κατά την άφιξη στον προορισμό τους, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με αφορμή την πληρωμή της διαδρομής, καθώς στο σημείο δεν υπήρχε επαρκές σήμα για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής συναλλαγής.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η οδηγός, ο επιβάτης την άρπαξε από τον λαιμό και άρχισε να τη δαγκώνει στο αυτί, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.

Παρά τον τραυματισμό της και τις απειλές που, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε ότι θα τη σκοτώσει, η 54χρονη κατάφερε να απεγκλωβιστεί από το ταξί και να βγει στον δρόμο.

Ο 35χρονος φέρεται να την καταδίωξε, μέχρι την παρέμβαση περαστικών, οι οποίοι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω επίθεση.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα.

Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου νοσηλεύεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ, έχοντας υποστεί βαριές σωματικές βλάβες.