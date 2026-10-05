Κατερίνη: Στον ανακριτή τα 9 από τα 17 μέλη της σπείρας με τα κρυπτονομίσματα – Πώς έστησαν την απάτη, εμπλέκονται και στρατιωτικοί

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ασφάλεια και στα Δικαστήρια της Κατερίνης, η δικαστική διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης απάτης τύπου «πυραμίδας» με κρυπτονομίσματα. Από τις 9.00 το πρωί πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας οι τελευταίοι εννέα κατηγορούμενοι, επί συνόλου 17 συλληφθέντων, προκειμένου να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.

Το χρονικό της απάτης και οι εξωπραγματικές υποσχέσεις

Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2025. Ως «προκάλυμμα» χρησιμοποιήθηκε ένας σύλλογος με έδρα την Κατερίνη, ο οποίος γρήγορα απέκτησε παραρτήματα σε τουλάχιστον 10 πόλεις της χώρας, ενώ σχεδιαζόταν περαιτέρω επέκταση, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου είχε ήδη οριστεί υπεύθυνος.

Σύμφωνα με το GRT Times, στα γραφεία αυτά, πραγματοποιούνταν οι οικονομικές συναλλαγές. Το δέλεαρ για τους ανυποψίαστους πολίτες ήταν ο διπλασιασμός του κεφαλαίου τους (με ελάχιστη καταβολή τα 100 ευρώ) μέσα σε διάστημα 50 ημερών. Απαραίτητος όρος, ωστόσο, ήταν να προσελκύσουν εκ νέου τουλάχιστον πέντε νέα άτομα, που θα κατέθεταν αντίστοιχα ή μεγαλύτερα ποσά.

Τα μεγέθη της υπόθεσης προκαλούν σοκ:

Δέκα χιλιάδες συμμετέχοντες σε όλη την επικράτεια διοχέτευσαν συνολικά 2.000.000 δολάρια στην πλατφόρμα.

1.841 άτομα μόνο στην περιοχή της Κατερίνης κατέθεσαν σχεδόν 2.000.000 ευρώ μέσα στο τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.

Η ροή των «αποδόσεων» πάγωσε οριστικά από τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει το Ert News, αν και το αρχικό κατηγορητήριο βασίστηκε σε καταγγελίες 18 θυμάτων με ζημία 55.970 ευρώ, ο αριθμός των μηνυτών έχει πλέον εκτοξευθεί στους 81, με τις Αρχές, να υπολογίζουν το συνολικό ύψος της ζημιάς.

Η υπερασπιστική γραμμή και η εμπλοκή στρατιωτικών

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες περί απάτης, ισχυριζόμενοι ότι οι μετέχοντες γνώριζαν το ρίσκο και είχαν εισπράξει κανονικά κέρδη στο παρελθόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της ομάδας, καθώς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται 10 στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων των δύο φερόμενων ως αρχηγών της οργάνωσης. Το γεγονός αυτό θέτει παράλληλα στο στόχαστρο της έρευνας τη συνδρομή της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Από τις απολογίες των προηγούμενων ημερών (Παρασκευή και Σάββατο):

Ένας κατηγορούμενος, με ρόλο «ομαδάρχη», κρίθηκε προφυλακιστέος.

Πέντε άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση από 3.000 έως 20.000 ευρώ.

Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μόνο με περιοριστικούς όρους.

Οι ανακρίσεις συνεχίζονται για τους εναπομείναντες εννέα εμπλεκόμενους.