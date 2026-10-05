Κατερίνη: Στον ανακριτή τα 9 από τα 17 μέλη της σπείρας με τα κρυπτονομίσματα – Πώς έστησαν την απάτη, εμπλέκονται και στρατιωτικοί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση μεγάλης υπόθεσης απάτης τύπου «πυραμίδας» με κρυπτονομίσματα στην Κατερίνη, με 17 συλληφθέντες να απολογούνται για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα. Η οργάνωση, που δρούσε από τον Νοέμβριο του 2025 μέσω συλλόγου με παραρτήματα σε τουλάχιστον 10 πόλεις, υποσχόταν διπλασιασμό κεφαλαίου, προσελκύοντας 10.000 συμμετέχοντες που διοχέτευσαν συνολικά 2.000.000 δολάρια. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες, περιλαμβάνονται 10 στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων των δύο φερόμενων ως αρχηγών.

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Εγκληματική οργάνωση, Κρυπτονομίσματα, Κατερίνη
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δικαστική διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης απάτης τύπου «πυραμίδας» με κρυπτονομίσματα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στην Κατερίνη. Οι τελευταίοι εννέα κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.
  • Τα μεγέθη της υπόθεσης προκαλούν σοκ, με 10.000 συμμετέχοντες να έχουν διοχετεύσει συνολικά 2.000.000 δολάρια, στην πλατφόρμα. Ο αριθμός των μηνυτών, έχει εκτοξευθεί στους 81, με τις Αρχές να υπολογίζουν το συνολικό ύψος της ζημιάς.
  • Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται 10 στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων των δύο φερόμενων ως αρχηγών, της οργάνωσης. Ένας κατηγορούμενος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος, ενώ πέντε αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στην Ασφάλεια και στα Δικαστήρια της Κατερίνης, η δικαστική διερεύνηση της μεγάλης υπόθεσης απάτης τύπου «πυραμίδας» με κρυπτονομίσματα. Από τις 9.00  το πρωί πέρασαν το κατώφλι της ανακρίτριας οι τελευταίοι εννέα κατηγορούμενοι, επί συνόλου 17 συλληφθέντων, προκειμένου να απολογηθούν για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα.

Κατερίνη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε επενδυτές με κρυπτονομίσματα – Οι στρατιωτικοί-αρχηγοί και οι «υποσχέσεις» για διπλασιασμό κεφαλαίων

Το χρονικό της απάτης και οι εξωπραγματικές υποσχέσεις

Η δράση της οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από τον Νοέμβριο του 2025. Ως «προκάλυμμα» χρησιμοποιήθηκε ένας σύλλογος με έδρα την Κατερίνη, ο οποίος γρήγορα απέκτησε παραρτήματα σε τουλάχιστον 10 πόλεις της χώρας, ενώ σχεδιαζόταν περαιτέρω επέκταση, όπως στη Θεσσαλονίκη όπου είχε ήδη οριστεί υπεύθυνος.

Σύμφωνα με το GRT Times, στα γραφεία αυτά, πραγματοποιούνταν οι οικονομικές συναλλαγές. Το δέλεαρ για τους ανυποψίαστους πολίτες ήταν ο διπλασιασμός του κεφαλαίου τους (με ελάχιστη καταβολή τα 100 ευρώ) μέσα σε διάστημα 50 ημερών. Απαραίτητος όρος, ωστόσο, ήταν να προσελκύσουν εκ νέου τουλάχιστον πέντε νέα άτομα, που θα κατέθεταν αντίστοιχα ή μεγαλύτερα ποσά.

 

Τα μεγέθη της υπόθεσης προκαλούν σοκ:

Δέκα χιλιάδες συμμετέχοντες σε όλη την επικράτεια διοχέτευσαν συνολικά 2.000.000 δολάρια στην πλατφόρμα.

1.841 άτομα μόνο στην περιοχή της Κατερίνης κατέθεσαν σχεδόν 2.000.000 ευρώ μέσα στο τετράμηνο Ιουνίου – Σεπτεμβρίου.

Η ροή των «αποδόσεων» πάγωσε οριστικά από τον Ιούνιο.

Όπως αναφέρει το Ert News, αν και το αρχικό κατηγορητήριο βασίστηκε σε καταγγελίες 18 θυμάτων με ζημία 55.970 ευρώ, ο αριθμός των μηνυτών έχει πλέον εκτοξευθεί στους 81, με τις Αρχές, να υπολογίζουν το συνολικό ύψος της ζημιάς.

Η υπερασπιστική γραμμή και η εμπλοκή στρατιωτικών

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες περί απάτης, ισχυριζόμενοι ότι οι μετέχοντες γνώριζαν το ρίσκο και είχαν εισπράξει κανονικά κέρδη στο παρελθόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της ομάδας, καθώς ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται 10 στρατιωτικοί, συμπεριλαμβανομένων των δύο φερόμενων ως αρχηγών της οργάνωσης. Το γεγονός αυτό θέτει παράλληλα στο στόχαστρο της έρευνας τη συνδρομή της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης.

Από τις απολογίες των προηγούμενων ημερών (Παρασκευή και Σάββατο):

Ένας κατηγορούμενος, με ρόλο «ομαδάρχη», κρίθηκε προφυλακιστέος.

Πέντε άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση από 3.000 έως 20.000 ευρώ.

Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα μόνο με περιοριστικούς όρους.

Οι ανακρίσεις συνεχίζονται για τους εναπομείναντες εννέα εμπλεκόμενους.

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