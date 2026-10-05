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Αγία Παρασκευή: Φωτιά σε αυτοκίνητο και μεγάλο μποτιλιάρισμα στην περιοχή – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του οχήματος. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Τροχαία και η Πυροσβεστική.

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Αγία Παρασκευή- φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.
  • Το όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών.
  • Στον δρόμο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα, με τους οδηγούς να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο σημείο κλήθηκαν άμεσα η Τροχαία και η Πυροσβεστική.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης στο enikos.gr, το όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Επίσης φαίνεται η μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστών προκειμένου να κατασβέσουν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αιτίες της φωτιάς.

Στον δρόμο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα και όσοι οδηγοί κινούνται στην περιοχή πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Αγία Παρασκευή - φωτιά- όχημα

 

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