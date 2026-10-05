Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε όλοι δίπλα στην Εθνική μας Ομάδα – Μας κάνει υπερήφανους και μας ενώνει» – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε χθες (4/10/2026) το βράδυ τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στο Ιnstagram δηλώνει τη στήριξή του για τη διεκδίκηση των στόχων της.

«Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.