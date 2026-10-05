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Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε όλοι δίπλα στην Εθνική μας Ομάδα – Μας κάνει υπερήφανους και μας ενώνει» – Το βίντεο που ανέβασε στο Instagram

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης και ανήρτησε βίντεο στο Instagram δηλώνοντας την υποστήριξή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε τον θαυμασμό του για την ομάδα, τονίζοντας το ταλέντο, το πάθος και το ήθος της.

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ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε χθες, 4 Οκτωβρίου 2026, τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
  • Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στο Instagram, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δηλώνει την στήριξή του, για τη διεκδίκηση των στόχων της Εθνικής.
  • «Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρακολούθησε χθες (4/10/2026) το βράδυ τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα το πρωί στο Ιnstagram δηλώνει τη στήριξή του για τη διεκδίκηση των στόχων της.

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   «Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της», ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

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