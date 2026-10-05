Ελλάδα – Γερμανία 0-0: Παραμένει αήττητη και «κλείδωσε» την 3η θέση στον όμιλο – Ο «χρυσός» βαθμός στην Τούμπα και τα σενάρια πρόκρισης

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Η Εθνική Ελλάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε για ακόμα μία φορά εξαιρετική αμυντική συνέπεια και χαρακτήρα, κρατώντας ξανά στο μηδέν τη Γερμανία μέσα σε λίγες ημέρες.

Με το ισόπαλο 0-0 στην Τούμπα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεύρυνε το αήττητο σερί του στα τέσσερα παιχνίδια για τον 2ο όμιλο της League A στο UEFA Nations League.

Το αποτέλεσμα ήρθε έπειτα από μεγάλη προσπάθεια, με τους διεθνείς να πραγματοποιούν μια ιδιαίτερα μαχητική εμφάνιση και να κοιτάζουν στα ίσα τη γερμανική ομάδα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Με αυτή τη συγκομιδή, η ελληνική ομάδα ορίζει την τύχη της όσον αφορά την πρόκριση στην προημιτελική φάση (οκτάδα), καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τη «Νασιονάλμανσαφτ», ενώ παράλληλα εξασφάλισε μαθηματικά την 3η θέση του γκρουπ.

Οι επιλογές των προπονητών

Στο κομμάτι της τακτικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα συγκριτικά με το παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία (2-2). Από την άλλη πλευρά, ο Γιούργκεν Κλοπ άλλαξε τρία πρόσωπα στο βασικό σχήμα σε σχέση με τη νίκη των Γερμανών επί της Σερβίας με 2-0.

Η ευκαιρία του Μασούρα

Η Ελλάδα άγγιξε το γκολ μόλις στο 65ο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης, όταν έπειτα από σέντρα του Τσιμίκα από τα αριστερά, ο Μασούρας έκανε την δυνατή κεφαλιά, όμως ο Ούρμπιγκ αντέδρασε εντυπωσιακά και απομάκρυνε τη μπάλα.

Γερμανική πίεση

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πήραν την πρωτοβουλία των κινήσεων, εγκαταστάθηκαν γύρω από την περιοχή του Τζολάκη και δημιούργησαν συνεχείς κινδύνους, έχοντας ως κύριους εκφραστές τους Σέρχαντ και Βιρτς.

Οι Γερμανοί απείλησαν με το φαλτσαριστό σουτ του Σέρχαντ στο 23′, το δυνατό χτύπημα του Ράουμ στο 25′, τη μακρινή «φωτοβολίδα» του Σέρχαντ στο 43′ και το πλασέ του Βιρτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους (45’+3′).

Ενδιάμεσα, η Γερμανία βρήκε δίχτυα με προβολή του Μπούρκχαρντ έπειτα από παράλληλο γύρισμα του Σέρχαρντ, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε.

Ο διαιτητής Κλεμάν Τουρπέν, αφού ειδοποιήθηκε από το VAR (Ζερόμ Μπρισάρ, Μπαστιέν Ντεσεπί) και έκανε on-field review, υπέδειξε χέρι του Μπίσχοφ στη μεσαία γραμμή στο ξεκίνημα της φάσης.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τις τελικές προσπάθειες να καταγράφουν 1-15 υπέρ των φιλοξενούμενων, με το 0-0 να αποτυπώνει την αμυντική αντοχή της Εθνικής.

Η διαχείριση στο δεύτερο μέρος

Στην ανάπαυλα, ο Γιοβάνοβιτς παρενέβη δραστικά, πραγματοποιώντας διπλή αλλαγή και μετατρέποντας τον σχηματισμό από 4-4-2 σε 4-3-3.

Η προσαρμογή αυτή βελτίωσε την ανασταλτική και κυκλοφοριακή εικόνα της Ελλάδας, αναγκάζοντας και τον Κλοπ να φρεσκάρει νωρίς την ομάδα του.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Γερμανία κατέγραψε ένα διαγώνιο άστοχο σουτ του Σέρχαρντ στο 65′, ενώ η Ελλάδα απείλησε στο 76′, όταν ο Μασούρας δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία μετά τη δυνατή σέντρα του Μουζακίτη.

Οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς, αγωνιζόμενοι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, διατήρησαν τους Γερμανμούς μακριά από την εστία του Τζολάκη και διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά τον ρυθμό του αγώνα.

Η τελευταία μεγάλη ευκαιρία των φιλοξενούμενων σημειώθηκε στο 86′, όταν από σέντρα του Ράουμ, ο Τρόι πλάσαρε απευθείας πάνω από τα δοκάρια από πλεονεκτική θέση στο δεύτερο δοκάρι.

Με τους φιλάθλους στις εξέδρες της Τούμπας να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο στα τελευταία λεπτά, η Εθνική διατήρησε το 0-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα, σφραγίζοντας έναν ακόμα πολύτιμο βαθμό.

Μετά τη λήξη του αγώνα, στη συνέντευξη Τύπου ο Γιούργκεν Κλοπ δήλωσε -αστειευόμενος- ότι «Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα».

«Έπαιξε καλά έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν σημειώναμε τέρμα δεν θα μας σταματούσαν», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς σημείωσε πως η ισοπαλία επί της Γερμανίας είναι «βαθμολογικά χρυσάφι».

Συγχαρητήρια Γκαγκάτση

Mετά την ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική του Nations League, ο Μάκης Γκαγκάτσης επισκέφθηκε τα αποδυτήρια της εθνικής ομάδας και μίλησε στους διεθνείς του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εστίασε την ομιλία του στα αποτελέσματα που είχε η Εθνική τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στα τέσσερα παιχνίδια που έδωσε με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία για την πρώτη κατηγορία του Nations League, αλλά έδωσε και το σύνθημα για την πρόκριση στα ματς που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

Η βαθμολογία στον Β’ Όμιλο

Στην κορυφή του 2ου ομίλου ανέβηκε η Ολλανδία, στους 8 βαθμούς μαζί με την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής.

Οι «Οράνιε» επικράτησαν 2-1 στο Αϊντχόφεν της Σερβίας, η οποία ουσιαστικά μένει τελευταία στον όμιλο και θα συμμετάσχει στα μπαράζ προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό στην League B.

Ολλανδία – 8 (2 νίκες, 2 ισοπαλίες) Ελλάδα – 8 (2 νίκες, 2 ισοπαλίες) Γερμανία – 5 (1 νίκη, 2 ισοαλίες, 1 ήττα) Σερβία – 0 (4 ήττες)

Η πρόκριση στην 8αδα του Nations League

Στα δικά της «πόδια» βασίζεται η Εθνική Ελλάδας για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Η λευκή ισοπαλία (0-0) με τη Γερμανία στην Τούμπα, σε συνδυασμό με την επικράτηση της Ολλανδίας επί της Σερβίας στο Αϊντχόφεν, διατήρησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη 2η θέση του 2ου Ομίλου της League A.

Η «γαλανόλευκη» ισοβαθμεί πλέον στους 8 βαθμούς με τους «Οράνιε», ολοκληρώνοντας επιτυχημένα τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Έχοντας το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία απέναντι στη Γερμανία —η οποία ακολουθεί 3η με 5 βαθμούς— η ελληνική ομάδα διατηρεί το σαφές προβάδισμα για την κατάληψη μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων που δίνουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Τι ισχύει για τα νοκ άουτ και τις διασταυρώσεις

Εφόσον η Εθνική εξασφαλίσει την πρόκριση στις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου, θα συνεχίσει την πορεία της στα νοκ άουτ που είναι προγραμματισμένα για τον Μάρτιο του 2027.

Σε περίπτωση 1ης θέσης : Θα διασταυρωθεί με τη δεύτερη ομάδα ενός εκ των υπόλοιπων ομίλων (1ου, 3ου ή 4ου) της League A.

: Θα διασταυρωθεί με τη δεύτερη ομάδα ενός εκ των υπόλοιπων ομίλων (1ου, 3ου ή 4ου) της League A. Σε περίπτωση 2ης θέσης: Θα αντιμετωπίσει την επικεφαλής κάποιου από τους άλλους τρεις ομίλους.

Αν και η ημερομηνία της κλήρωσης δεν έχει επισημοποιηθεί, οι πρώτοι αγώνες των προημιτελικών θα διεξαχθούν το τριήμερο 25-27 Μαρτίου 2027, ενώ οι ρεβάνς είναι ορισμένες για το διάστημα 28-30 Μαρτίου 2027.

Παράλληλα, το Final Four της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Ιουνίου 2027 στην έδρα μίας εκ των τεσσάρων ομάδων που θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής

Η Ελλάδα σφραγίζει το εισιτήριο για τους «8» υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Με 2 νίκες στα εναπομείναντα παιχνίδια, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.

στα εναπομείναντα παιχνίδια, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων. Με συγκομιδή 4 βαθμών απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία , χωρίς να επηρεάζεται από τη συγκομιδή της Γερμανίας.

απέναντι σε , χωρίς να επηρεάζεται από τη συγκομιδή της Γερμανίας. Με νίκη επί της Ολλανδίας , ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των Γερμανών στις δύο τελευταίες αγωνιστικές.

, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των Γερμανών στις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Με νίκη επί της Σερβίας (ακόμη κι αν ηττηθεί από την Ολλανδία), αρκεί η Γερμανία να μην κάνει το 2/2 στις δικές της αναμετρήσεις.

(ακόμη κι αν ηττηθεί από την Ολλανδία), αρκεί η Γερμανία να μην κάνει το 2/2 στις δικές της αναμετρήσεις. Σε ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας στους 11 βαθμούς (με Ολλανδία και Γερμανία), εφόσον διατηρήσει καλύτερη διαφορά τερμάτων από τους «Οράνιε» ή τη «Νασιονάλμανσαφτ».

στους 11 βαθμούς (με Ολλανδία και Γερμανία), εφόσον διατηρήσει από τους «Οράνιε» ή τη «Νασιονάλμανσαφτ». Ακόμη και με δύο ήττες, εφόσον η Γερμανία δεν συγκεντρώσει περισσότερους από 3 βαθμούς στα τελευταία της παιχνίδια.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών της League A