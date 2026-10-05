Δημήτρης Κουρμπέλης – Νικόλ Μαυρίδη: Το κορίτσι του σκόρερ που έκανε το «θαύμα»

Η γυμνάστρια και χορεύτρια Νικόλ Μαυρίδη είναι η σύντροφος και το γούρι του Δημήτρη Κουρμπέλη, o οποίος ξεσήκωσε την Ελλάδα με το γκολ της Εθνικής μας απέναντι στη Γερμανία. Η σχέση, η συγκατοίκηση και η ευτυχία στην προσωπική ζωή τους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

O έρωτας της Νικόλ Μαυρίδη και του Δημήτρη Κουρμπέλη κρατά χαμηλούς τόνους, έχει όμως ήδη περάσει σε μια πιο ουσιαστική φάση και αυτό είναι φανερό ακόμη και στην επαγγελματική ζωή τους. Το εντυπωσιακό γκολ του διεθνούς ποδοσφαιριστή ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα και έκανε τους 5.000 Έλληνες που βρίσκονταν μέσα στο γήπεδο στη Γερμανία να θυμούνται την ημέρα αυτή για πάντα.

Περισσότερο υπερήφανη από όλους όμως είναι η σύντροφός του, η οποία πόσταρε διαρκώς στιγμιότυπα από το σούπερ γκολ του αγαπημένου της. Φυσικά και θα μπορούσε να πει κανείς ότι η σχέση τους, που πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, είναι… γούρι και για τους δυο τους, με την ψυχολογία τους να είναι ανεβασμένη και να τους φέρνει καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς!

Σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον τους, το ζευγάρι έχει αποφασίσει να μοιράζεται πλέον την ίδια στέγη, με τη συγκατοίκηση να έχει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δύο διαφορετικές βάσεις, στην Αθήνα και στην Τρίπολη.

Η πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε σε γάμο στενού φίλου του διεθνούς ποδοσφαιριστή, στον οποίο ο ίδιος ήταν κουμπάρος. Εφτασαν μαζί στην εκκλησία, πιασμένοι χέρι-χέρι, δίνοντας ουσιαστικά το στίγμα μιας σχέσης που μέχρι εκείνη τη στιγμή παρέμενε διακριτική. Το καλοκαίρι, μάλιστα, τους βρήκε να απολαμβάνουν τις πρώτες διακοπές τους ως ζευγάρι. Προορισμός τους ήταν η Σχοινούσα, όπου, έζησαν ημέρες απόλυτης χαλάρωσης, με βουτιές, βόλτες με σκάφος και χρόνο για δύο.

Η νέα καθημερινότητά τους έχει, ωστόσο, μια μικρή ιδιαιτερότητα. Ο Δημήτρης επέστρεψε το καλοκαίρι στην Τρίπολη και στον Asteras AKTOR, την ομάδα που τον ανέδειξε και στην οποία έκανε τα πρώτα μεγάλα ποδοσφαιρικά του βήματα. Η Νικόλ εξακολουθεί να έχει την επαγγελματική βάση της στην Αθήνα. Οι δυο τους βρίσκουν τον δικό τους ρυθμό ανάμεσα στις δύο πόλεις. Εκείνη ταξιδεύει στην Τρίπολη για να βρίσκεται στο πλευρό του, ενώ εκείνος, όταν το επιτρέπουν οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις, επιστρέφει στην Αθήνα για να περνούν χρόνο μαζί.

Ο 33χρονος μέσος γεννήθηκε στο Κορακοβούνι Αρκαδίας και από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα έφτασε στην πρώτη ομάδα, πριν ακολουθήσει η διαδρομή του στον Παναθηναϊκό, στην Τουρκία και στη Σαουδική Αραβία. Η επιστροφή του στην Τρίπολη δεν αποτελεί απλώς μια μεταγραφή, αλλά μια επιστροφή στην πόλη όπου ουσιαστικά ξεκίνησε την επαγγελματική του ιστορία. Το πρόγραμμά του είναι απαιτητικό, με προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η Νικόλ δραστηριοποιείται στον χώρο του fitness και είναι συνιδιοκτήτρια κέντρου ευεξίας στη Γλυφάδα. Εχει, επίσης, τηλεοπτική πορεία, καθώς συμμετείχε στο «Survivor» και είχε κερδίσει το «Dancing with the stars 6» μαζί με τον Βαγγέλη Κακουριώτη.

Κοινός παρονομαστής τους είναι, μεταξύ άλλων, η αγάπη για τον αθλητισμό και έναν τρόπο ζωής που απαιτεί πειθαρχία. Η σχέση τους έχει ήδη περάσει σε μια πιο ουσιαστική φάση. Η Νικόλ, σύμφωνα με πρόσωπο από το περιβάλλον τους, έχει γνωρίσει την οικογένεια του Δημήτρη και βρίσκεται αρκετές φορές στο πλευρό του, ακόμη και στις κερκίδες του γηπέδου της Τρίπολης.

Η γυμνάστρια, βέβαια, έχει αποδείξει ότι προτιμά να προστατεύει την προσωπική της ζωή. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε μιλήσει για την αξία να κρατά κανείς ορισμένα όμορφα πράγματα περισσότερο «δικά του», μακριά από την υπερέκθεση, μια στάση που φαίνεται πως εκτίμησε και ο ποδοσφαιριστής.

Προς το παρόν, η ιστορία τους γράφεται περισσότερο με ταξίδια, διαδρομές ανάμεσα σε Αθήνα και Τρίπολη, κοινές εμφανίσεις και χρόνο μαζί και λιγότερο με δηλώσεις και αναρτήσεις.